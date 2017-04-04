Топ-семь причин, которые склоняют мужчину к женитьбе

Секс

Первым и безусловным мотивом брака является секс. Некоторые из мужчин рассчитывают после свадьбы на регулярную половую жизнь без особых хлопот (хотя впоследствии большинство в этом разочаровывается, ведь проблемы и тут находятся). Те, у кого секс отошел на второй план из-за потери интереса к сексу или плохой потенции, женятся для того, чтобы, когда секса очень-очень захочется, не надо было бы поспешно искать женщину. Ну и еще мужчины, обычно молодые и неопытные, женятся тогда, когда девушка не хочет заниматься любовью до свадьбы, мотивируя это своими религиозными взглядами или еще черт знает чем, пишет Ivona.bigmir.net.

Надо

Как бы печально это ни звучало, но в последнее время из-за "надо" женится большинство мужчин. Для тех, кто еще не понял, "надо" - это беременность. Однако статистика прочности таких союзов не так уж печальна. Как выяснилось, большинство таких семей живут очень хорошо. В таких браках обычно все держится на жене. Мужчина, скорее всего, не испытывает к женщине каких-то необыкновенных чувств, ведь это был только секс. Но, как известно, для них в отношениях большее значение имеет любовь партнерши. Поэтому, если женщина умна и муж не совсем дурак, семья имеет право на жизнь.

"Я хочу..."

Нет-нет. Не мужское "я хочу", а именно женское: "Я хочу тоже иметь семью", "Я хочу надеть свадебное платье", "Когда мы поженимся?" и другие варианты женских сетований на тяжелую долю. Здесь может присоединиться и родительское "Я хочу... внуков". Рано или поздно некоторые мужчины сдаются и решают осчастливить женщину заветным штампом в паспорте.

"Ищу женщину...

... которая убирала бы, готовила и занималась всеми домашними делами". Считаешь, стереотип? Есть мужчины, которые это ищут. Им просто надоела холостяцкая жизнь, где самому надо заниматься этими домашними делами. А зачем нанимать домработницу, если можно просто жениться?

Стадный инстинкт

И однажды наступит для холостяка тот день, когда вечером не найдется компании на пиво. У всех его друзей семьи, дети и свои заботы. Тогда у него появляется навязчивая мысль тоже жениться, чтобы быть таким, как все. Часто это возникает не из-за большого желания семейной жизни, а потому что так делают все вокруг. Не знаю, почему так происходит, но происходит это со многими. После свадьбы родятся дети, а потом появится любовница (она же есть у всех друзей).

Надоела старая жизнь

Надоели гулянки, друзья и вообще образ жизни. Вот и думает мужчина, что семейная жизнь все изменит. Ему просто хочется начать следующий этап своего развития, получить новый жизненный опыт, познать новые ощущения.

Захотелось наследников

Эта причина довольно банальна и по большей части сопровождается любовью. Ведь каждый человек хочет, чтобы ребенка ему родила любимая женщина. А поскольку любимая женщина нечасто соглашается родить ребенка в гражданском браке, мужчина решается отправиться в ЗАГС и узаконить отношения.