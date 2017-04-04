Десять бьюти-лайфхаков для идеального макияжа

Макияж начинай с бальзама. Перед нанесением макияжа попробуй воспользоваться бальзамом для губ и приступай к тону. Когда очередь дойдет до губ, они будут уже увлажненными и готовыми к нанесению помады, передает Ivona.bigmir.net.

Нет времени? Нарисуй брови. Если у тебя нет времени на то, чтобы сделать полноценный макияж, можешь просто накрасить брови, и ты увидишь огромную разницу между тем, как было и стало.

Освежаем взгляд. Чтобы сделать глаза визуально больше и придать взгляду бодрости достаточно нанести на середину верхнего подвижного века немного хайлайтера. Благодаря этому блику твой взгляд станет более "раскрытый" и будет казаться, что ты полна сил. Кстати, чтобы усилить эффект рекомендуем также воспользоваться бликом но уже во внутреннем уголке глаз.

Удаляем остатки туши на глазах. Если у тебя случайно размазалась тушь , не спеши ее сразу же вытирать. Подожди пару минут пока она подсохнет. Далее возьми ватные палочки и промокни в мицеллярной воде. Так, тушь не размажется и быстро удалится.

Используй вместо румян помаду. Если оказалось, что твои румяна внезапно закончились, не беда, воспользуйся помадой подходящего оттенка. Сперва нанеси её на указательный палец, а затем растушуй на "яблочках" щёк.

Используй бальзам для губ как гель для бровей. Используй прозрачный бальзам для губ в качестве геля для бровей. Он легко и аккуратно пригладит волоски бровей.

Делаем пушистые и густые ресницы. После нанесения одного слоя туши распредели по ресницам небольшой пушистой кистью немного прозрачной пудры. После этого трюка продолжай наносить тушь. Именно пудра сможет придать твоим ресницам объем и густоту.

Матируй губы с помощью салфетки. Если хочешь добиться матового эффекта помады, промокни губы после нанесения помады и слегка припудри. Эффект матовости гарантирован.

Закончилась подводка? Это не повод огорчаться. Вместо нее прекрасно подойдет тушь для ресниц. Для этого нанеси на кисть для подводки немного туши и нарисуй идеальные стрелки.

Делай тени ярче. Чтобы сделать тени более ярче, используй перед нанесением белые тени или же белый карандаш как базу для век, и только потом нанеси тени основного цвета.