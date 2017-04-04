Как заставить ребенка меньше зависать в интернете
4 апреля 2017 г., 18:18
Отобрать гаджет или запретить пользоваться интернетом – в корне неправильное действие. Любой резкий запрет вызовет у ребенка протест, озлобленность и обратный эффект – он будет пользоваться интернетом «в тихую», вне дома и.т.д.
Родители могут наблюдать за тем, чем занят ребенок в интернете отслеживая его активности. Только делать это осторожно, например, не просто просматривая историю посещений в браузере в отсутствие ребенка дома и устраивая ему допрос, а отыскав его страницы в соцсетях и наблюдая за содержанием его аккаунта. К тому же современные технологии дают множество возможностей мониторить действия людей в интернете – достаточно обратиться к соответствующим специалистам, передает Mixnews.lv.
Советы родителям довольно простые: