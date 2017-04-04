Как заставить ребенка меньше зависать в интернете

Родители могут наблюдать за тем, чем занят ребенок в интернете отслеживая его активности. Только делать это осторожно, например, не просто просматривая историю посещений в браузере в отсутствие ребенка дома и устраивая ему допрос, а отыскав его страницы в соцсетях и наблюдая за содержанием его аккаунта. К тому же современные технологии дают множество возможностей мониторить действия людей в интернете – достаточно обратиться к соответствующим специалистам, передает Mixnews.lv.

Советы родителям довольно простые: