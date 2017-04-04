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Как заставить ребенка меньше зависать в интернете

Krasotka.ee
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ФОТО: Scanpix

Отобрать гаджет или запретить пользоваться интернетом – в корне неправильное действие. Любой резкий запрет вызовет у ребенка протест, озлобленность и обратный эффект – он будет пользоваться интернетом «в тихую», вне дома и.т.д.

Родители могут наблюдать за тем, чем занят ребенок в интернете отслеживая его активности. Только делать это осторожно, например, не просто просматривая историю посещений в браузере в отсутствие ребенка дома и устраивая ему допрос, а отыскав его страницы в соцсетях и наблюдая за содержанием его аккаунта. К тому же современные технологии дают множество возможностей мониторить действия людей в интернете – достаточно обратиться к соответствующим специалистам, передает Mixnews.lv.

Советы родителям довольно простые:

  • Найдите вместе с ребенком как можно больше занятий, интересных ему вне интернета;
  • Будьте сами примером, ведь если мама с папой часами «висят» в социальных сетях, то ребенок будет делать то же самое;
  • Обратите внимание на эмоциональное состояние ребенка: возможно у него проблемы в школе, или еще что-то, от чего он «прячется» в интернете;
  • Позовите на помощь помощника. Воспринимать критику родителей, которые, по мнению детей, далеки от прогрессивного современного мира, им сложно. А вот к авторитетному мнению тренера, любимого учителя или старшего брата/сестры ребенок может прислушаться.
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