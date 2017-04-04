Современные молодые люди поддерживают равноправие в семье меньше, чем их родители

С середины 1970-х годов число людей, поддерживающих разделение домашних обязанностей, увеличилось. Однако ученые заметили интересное изменение, произошедшее в последние годы. Так, в 1994 году 42% респондентов думали, что в идеальной семье мужчина должен быть кормильцем, а обязанностью женщины является забота о доме. А в 2014 году с этим согласились 58%, пишет Meddaily.ru.

В 1994 году 48% опрошенных полагали: работающая мать не может установить такие же хорошие отношения с детьми, как мать, которая не работает. В 2014 году так считали 60%. При этом сегодня больше молодых людей, чем в 1975 году, уверены, что возможности для трудоустройства женщин и мужчин не должны отличаться. В 1975 году такого мнения придерживались 76% респондентов, а в 1994 году - 89%, и данный показатель до сих пор остается высоким.