Ким Кардашян начала поиски суррогатной матери

Ким очень расстроилась, но смогла взять себя в руки и предложила супругу Канье Уэсту начать поиски суррогатной матери. «Операция и последующие процедуры были очень болезненными, но это еще не самое худшее. Представьте себе мое разочарование, когда я узнала, что больше никогда не смогу выносить детей. Мне очень обидно, но увы, такова жизнь», — рассказала Ким родным в недавнем эпизоде шоу Keeping Up With The Kardashians, пишет Mixnews.lv.

Напомним, еще полтора года назад Ким, которая тогда вынашивала второго ребенка, честно призналась, что ей достаточно двоих детей — обе беременности дались ей очень тяжело.