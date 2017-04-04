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Ким Кардашян начала поиски суррогатной матери

Krasotka.ee
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ФОТО: Chris Pizzello/AP

Даже гинекологическая операция не помогла 36-летней Ким Кардашян забеременеть в третий раз. Медики строго-настрого запретили теледиве рожать, и она уже начала поиски подходящей суррогатной матери — об этом сама Ким рассказала в эфире реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians.

Ким очень расстроилась, но смогла взять себя в руки и предложила супругу Канье Уэсту начать поиски суррогатной матери. «Операция и последующие процедуры были очень болезненными, но это еще не самое худшее. Представьте себе мое разочарование, когда я узнала, что больше никогда не смогу выносить детей. Мне очень обидно, но увы, такова жизнь», — рассказала Ким родным в недавнем эпизоде шоу Keeping Up With The Kardashians, пишет Mixnews.lv.

Напомним, еще полтора года назад Ким, которая тогда вынашивала второго ребенка, честно призналась, что ей достаточно двоих детей — обе беременности дались ей очень тяжело.

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