Влюбленность женщины по знаку Зодиака - бомба с часовым механизмом

Близнецы

Близнецы влюбляются искренне. И навсегда. «Навсегда» длится примерно полгода, а объектов искренней любви может быть, например, два. Но их обоих действительно совершенно искренне любятю, пишет Rus.tvnet.lv.

Для Близнецов абсолютно нормально утром рыдать из-за одной накосячившей вечной любви, а вечером резать вены из-за вечной любви номер два.

Причем горе в обоих случаях совершенно неподдельное. А кто этого не понимает, тот Водолей.

Овен

Овен влюбляется спокойно. Это тот редкий случай, когда он откладывает в сторону свой огненный темперамент и спокойно сидит на берегу реки с травинкой в зубах, пока мимо не проплывут трупы всех соперников. После чего Овен лениво подходит к объекту своей страсти и небрежно говорит: «Пошли в кусты, распишемся».

Дева

Дева влюбляется как в последний раз.

Влюбленная Дева с порога предоставляет объекту страсти в безраздельное пользование свои руку, сердце, друзей, детей от первого брака и двоюродную тетку из Сызрани.

На робкий вопрос: «Но тетка-то, тетка зачем?» – влюбленная, но все еще рассудительная Дева ответит, что в хозяйстве еще и не такие вещи внезапно пригождались. Если вдруг объект страсти испаряется, Дева будет страдать смиренно и пару лет подождет – а вдруг объект передумает. Кстати, передумать и вернуться к Деве – это правильное решение.

Весы

Весы влюбляются из любви к искусству. Потому что роман – это красиво. А красивый роман – вообще зашибись. Весы будут красиво ухаживать, красиво заниматься сексом и красиво уходить в ночь навсегда. А потом красиво возвращаться. В общем, заколебут до невозможности. Но ни в коем случае не со зла – просто жизнь коротка, и нужно попробовать все. Ведь все такое вкусное

Телец

Телец влюбляется яростно.

Объект любви должен принадлежать Тельцу полностью – со всеми потрохами и кредитками. Потому что иначе… о, нет, ты не хочешь этого знать.

Страсть Тельца живет по заветам Маленькой Разбойницы: «Я прикажу выпороть тебя плетьми, и ты полюбишь меня как миленький». Полюбишь, я сказала! Так что Тельцам всегда отвечают взаимностью (иначе страшно, очень страшно). А если вдруг и уходят от Тельцов, то – на цыпочках, под покровом ночи и в чем был.

Козерог

Козероги влюбляются рационально. Никаких вот этих вот – быдыщ, молния, как из ушата окатило и бабочки в животе. Козерог знает, что бабочки в животе противоречат физиологии, а прежде чем влюбляться, нужно как следует изучить тактико-технические характеристики предполагаемой внезапной страсти. Ошибочно полагать, что Козероги травоядны. О, нет. Они сидят на ветке, как ягуары, и могут присматриваться к добыче годами, чтобы потом совершить точный прыжок – и вот жертва уже лежит с разорванным горлом (зачеркнуто) без нижнего белья и шепчет: «Я тоже тебя люблю».