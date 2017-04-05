Галерея: смотрите, как прошел фестиваль моды и танца «Max Moda 2017»

По словам Максима Хлебникова, национального директора и президента фестиваля, многие работы, представленные на конкурсе, были очень хорошего уровня. Да, победить смогли, конечно, не все, но польза от участия в фестивале определенно есть!

На таких Международных мероприятиях, где есть сильнейшая конкуренция, участники могут видеть работы других ребят и проанализировать свой уровень и совершенствоваться дальше. «Мероприятие прошло на высоком уровне. И я в свою очередь, выражаю огромную благодарность своей команде: Татьяне Сауснитис (продюсеру фестиваля и нашей школы), Эдуарду Яковлеву (хореографу фестиваля и нашей школы), Кириллу Сафронову (постоянному фотографу), Анастасии Федченко (администратору фестиваля), Максиму Никитину (ведущему конкурса «Мисс и Мистер MaxModa 2017» и звукооператору, а так же помощнику), Ангелине Шалиной (помощнице фестиваля) и Леониду Шагину (помощнику фестиваля). Все мы- одно целое, и каждый из нас вносит большой вклад в организацию. Поэтому, столь массовое мероприятие проходит на профессиональном уровне.»

В этом году были приглашены участники из стран Балтии, России, Чехии, Финляндии, Украины, Италии. Работы оценивало международное жюри. Также стоит отметить, что при заседании, членам жюри не оглашалось название коллективов, страны, а также имена авторов представленных работ.

1. Жанна Сайкина – художник- модельер, дизайнер, арт-директор студии «Жанна Сайкина».

2. Юлия Календа – радиоведущая «Народного радио», телеведущая на канале ETV+, руководитель культурных и радио проектов.

3. Сергей Дыдыкин – художник- модельер, дизайнер одежды, работал в итальянской компании, занимающейся составлением книг-трендов, включающие в себя все стили одежды, а так же работал в таких компаниях, как „La Perla”, ”Gianni Campagna”, Versace”. Блогер новостей Эстонии на Канале ПБК.

4. Жанна Нефедьева – педагог, хореограф, руководитель танцевальной студии, «Entre», художественный руководитель шоу-балет „Визави”, лауреат и дипломант Международных фестивалей и конкурсов.

5. Кристьян Рохиойа – педагог, хореограф-постановщик, режиссер программы ERKI шоу моды.

6. Илья Нартов – актер русского театра Эстонии, киноактёр, радиоведущий и телеведущий на канале ETV+.

7. Джузеппе Аккардо –, журналист и Главный редактор ежемесячного свободного пресс-журнала "L'informatore Alessandrino". Директор радио B.B.S.I., Генеральный директор культурной организации «Центральный, интернациональный фестиваль Италии» и Международного Шоу талантов в Италии «Piccola Diva».

8. Ольга Большакова - журналист и Президент культурной организации «Центральный Международный фестиваль Италии» и Международного Шоу талантов «Piccola Diva».

9. Эдгар Гергель – журналист. Главный редактор интернет портала Limon.ee, телеведущий на канале Kanal 12

10.Татьяна Сауснитис – продюсер Международного фестивального движения „Max Moda”, продюсер школы моды и танца „Max Moda”, руководитель Европейских молодежных проектов.

11. Максим Хлебников – председатель жюри, Национальный директор Международного фестивального движения «Max Moda», директор и педагог школы моды и танца «Max Moda», член Международного жюри в Европе, художник- модельер, дизайнер одежды бренда «Max Hlebnikov».

Победителями конкурса стали:

1. 3 место в номинации креативный показ - Коллекция «Время сновидений». Таллиннская Центральная Русская Гимназия, Студия «Модные девочки». Руководитель Элина Ардла, Эстония. Таллинн.