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Галерея: смотрите, как прошел фестиваль моды и танца «Max Moda 2017»

Krasotka.ee
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С большим успехом прошел нашумевший в столице Х Международный фестиваль моды и танца «Max Moda 2017», организованный Школой моды и танца Max Moda.

По словам Максима Хлебникова, национального директора и президента фестиваля, многие работы, представленные на конкурсе, были очень хорошего уровня. Да, победить смогли, конечно, не все, но польза от участия в фестивале определенно есть!

На таких Международных мероприятиях, где есть сильнейшая конкуренция, участники могут видеть работы других ребят и проанализировать свой уровень и совершенствоваться дальше. «Мероприятие прошло на высоком уровне. И я в свою очередь, выражаю огромную благодарность своей команде: Татьяне Сауснитис (продюсеру фестиваля и нашей школы), Эдуарду Яковлеву (хореографу фестиваля и нашей школы), Кириллу Сафронову (постоянному фотографу), Анастасии Федченко (администратору фестиваля), Максиму Никитину (ведущему конкурса «Мисс и Мистер MaxModa 2017» и звукооператору, а так же помощнику), Ангелине Шалиной (помощнице фестиваля) и Леониду Шагину (помощнику фестиваля). Все мы- одно целое, и каждый из нас вносит большой вклад в организацию. Поэтому, столь массовое мероприятие проходит на профессиональном уровне.»

В этом году были приглашены участники из стран Балтии, России, Чехии, Финляндии, Украины, Италии. Работы оценивало международное жюри. Также стоит отметить, что при заседании, членам жюри не оглашалось название коллективов, страны, а также имена авторов представленных работ.

1. Жанна Сайкина – художник- модельер, дизайнер, арт-директор студии «Жанна Сайкина».

2. Юлия Календа – радиоведущая «Народного радио», телеведущая на канале ETV+, руководитель культурных и радио проектов.

3. Сергей Дыдыкин – художник- модельер, дизайнер одежды, работал в итальянской компании, занимающейся составлением книг-трендов, включающие в себя все стили одежды, а так же работал в таких компаниях, как „La Perla”, ”Gianni Campagna”, Versace”.  Блогер новостей Эстонии на Канале ПБК.

4. Жанна Нефедьева – педагог, хореограф, руководитель танцевальной студии, «Entre», художественный руководитель шоу-балет „Визави”, лауреат и дипломант Международных фестивалей и конкурсов.

5. Кристьян Рохиойа – педагог, хореограф-постановщик, режиссер программы ERKI шоу моды.

6. Илья Нартов – актер русского театра Эстонии, киноактёр, радиоведущий и телеведущий на канале ETV+.

7. Джузеппе Аккардо –, журналист и Главный редактор ежемесячного свободного пресс-журнала "L'informatore Alessandrino". Директор радио B.B.S.I., Генеральный директор культурной организации «Центральный, интернациональный фестиваль Италии» и Международного Шоу талантов в Италии «Piccola Diva».

8. Ольга Большакова -  журналист и Президент культурной организации «Центральный Международный фестиваль Италии» и Международного Шоу талантов «Piccola Diva».

9. Эдгар Гергель – журналист. Главный редактор интернет портала Limon.ee, телеведущий на канале Kanal 12

10.Татьяна Сауснитис – продюсер Международного фестивального движения „Max Moda”, продюсер школы моды и танца „Max Moda”, руководитель Европейских молодежных проектов.

11. Максим Хлебников – председатель жюри, Национальный директор Международного фестивального движения «Max Moda», директор и педагог школы моды и танца «Max Moda», член Международного жюри в Европе, художник- модельер, дизайнер одежды бренда «Max Hlebnikov».

Победителями конкурса стали:

1. 3 место в номинации креативный показ - Коллекция «Время сновидений».  Таллиннская Центральная Русская Гимназия, Студия «Модные девочки». Руководитель Элина Ардла, Эстония. Таллинн.

2. 3 место в номинации креативный показ - Коллекция «Шахматная королева».  Театр костюма, Мустамяэский Детский Дом Творчества, руководитель Евгения Царенко. Эстония, Таллинн

3. 3 место в номинации шоу показ, юниоры - Коллекция «Возвращение в сказку».  Модельное агентство «Спэль», Художественный руководитель Елена Сагындыкова. Россия, Петрозаводск.

4. 3 место в номинации авторская коллекция - «Кукурузка».  Театр моды «Марго», художественный руководитель, Татьяна Крылатая. Автор коллекции, Светла Фуголь. Украина, Полтава.

5. 3 место в номинации современный танец, категория молодежь - Танцевальная композиция «Между жизнью и смертью». Танцевальный коллектив «Акцент». Эстония, Ольгина

6. 3 место в номинации шоу показ, категории молодёжь - Коллекция «Светотени», Студия дизайна моды, художественный руководитель- Елена Ковальчук, Россия, Санкт Петербург.

7. 2 место в номинации шоу-показ, категории молодежь - Коллекция «Изучая Историю стиля». Театр костюмов «Варавиксне», художественный руководитель Инесе Булина, Татьяна Листопада. Латвия. Гулбене

8. 2 место в номинации шоу показ, категории юниоры - «Коллекция «История Золушки».  Модельное агентство «SV MODELS», художественный руководитель Юлия Дремиене, Литва, город Вильнюс.

9. 2 место в номинации авангард - Коллекция «Крутятся диски». Таллинская Центральная Русская Гимназия, Художественный руководитель Элина Ардла. Таллинн, Эстония

10. 2 место в номинации современный танец, категории юниоры – «ЗОНТИКИ», Танцевальная группа «Акцент», Художественный руководитель Ирина Интьяшова, Эстония, Ольгина.

11. 2 место в номинации современный танец, категории молодёжь - Танцевальная композиция «Trap City» -  Танцевальная студия «Dream Power», художественный Руководитель Илана Соминская, Эстония Маарду.

12. 2 место в номинации авторская коллекция – «Ala Picasso». Автор- Элиза Листопата. Театр костюма «Варавиксне», Художественный руководитель, Инесе Булина и Татьяна Листопада, Латвия, Гульбене.

13. 1 место в номинации современный танец, категория молодёжь - Коллекция «Цветопредставление». Шоу-Ревью «Степ хаус», художественный руководитель Алексей Буланный, город Москва, Россия.

14. 1 место в номинации авангард - Коллекция «Танец оживших теней». Дизайн студия «Креатив», художественный руководитель Светлана Семашко, город Санкт Петербург, России.

15. 1 место в номинации современный танец категории юниоры - «Алиса в стране чудес». Танцевальная студия «MISSION4», руководитель Анжелика Олейникова, Эстония Таллинн

16. 1 место в номинации шоу показ, категории молодёжь - Коллекция «MOSENC COFFEE». Модельное агентство «SV MODELS», художественный руководитель Юлия Дремиене, Литва, город Вильнюс.

17. 1 место в номинации шоу показ категории юниоры - Коллекция «Город в облаках». Дизайн студия «Креатив», художественный руководитель Светлана Семашко, город Санкт Петербург, России.

18. 1 место за презентацию произведения живописи, Александра Астапова, Таллинн, Эстония

19. 1 место в номинации авторская коллекция - «Во сне и на Яву». Автор Наталья Прокопенко. Дизайн студия «Креатив», художественный руководитель Светлана Семашко, город Санкт Петербург, России.

20. Гранд При в номинации шоу показ категории юниоры - Коллекция «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ». Шоу Ревью «Степ хаус», художественный руководитель Алексей Буланный, город Москва, Россия.

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