Стоит ли сбивать температуру у ребенка: мнение педиатров

Врач-педиатр Светлана Юрасова считает, что температуру у ребенка сбивать не нужно. Температура – это защитная реакция организма: когда мы ее сбиваем, то сбиваем «настройку» организма, считает она. Это касается температуры, вызванной попаданием в организм бактерий и вирусов. По словам доктора, как бы странно это не звучало, но когда малыш болеет с высокой температурой, это означает, что у него хорошее здоровье, пишет Deti.mail.ru.

Врач напоминает, что жаропонижающие средства для детей могут иметь побочные эффекты и порой мешают оперативно реагировать на ход заболевания. Однако эксперт отмечает, что температуру необходимо сбивать в случае теплового удара и токсического отравления: в этих ситуациях она уже не является защитной для организма.

Второй эксперт программы – врач Рузанна Аванесян – говорит, что температуру после определенных цифр все-таки нужно снижать. У младенцев до трех месяцев после 38 градусов, у детей старшего возраста – после 39. Врач согласна с тем, что умеренная температура является защитной реакцией организма, но при очень высокой температуре ее положительные эффекты «затормаживаются».

Основное последствие температуры у маленьких детей – это обезвоживание. Оно ухудшает течение заболевания и доставляет значительный дискомфорт ребенку. Кроме того, температура затрудняет работу легких и сердца. Если у ребенка есть заболевание этих органов или поражение центральной нервной системы, то высокую температуру нужно сбивать.

В одном специалисты единогласны: при температуре ребенка обязательно нужно побольше поить. Если вы не сбиваете высокую температуру то, конечно, это не значит, что за состоянием малыша не нужно следить и оставлять его одного. Природа не зря наградила нас иммунитетом, поэтому в некритичных ситуациях лучше не перебарщивать с медикаментами.