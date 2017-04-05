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Галерея: французский бренд показал, как надо выглядеть невесте

Krasotka.ee
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Известный бренд Cymbeline Wedding Dresses представил 1 апреля новую коллекцию свадебных платьев.

Помимо классических вариантов свадебных платьев дизайнеры создали модные комбинезоны, платья с прорезями и модели в бельевом стиле.

Смотрите сами!

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