Галерея: французский бренд показал, как надо выглядеть невесте

Галерея: французский бренд показал, как надо выглядеть невестеKrasotka.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 5 апреля 2017 г., 13:46Известный бренд Cymbeline Wedding Dresses представил 1 апреля новую коллекцию свадебных платьев.Помимо классических вариантов свадебных платьев дизайнеры создали модные комбинезоны, платья с прорезями и модели в бельевом стиле.Смотрите сами!wedding бренд дизайнеры модели платьяПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ