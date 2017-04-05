Дагмар Ламп: мать-одиночка – ненастоящая мать?

«Эстонское женское сообщество работает уже почти двадцать лет, и каждый год выбирает «Лучших матерей года». Однако критерии конкурса могут обидеть некоторых незамужних матерей, ведь условия предполагают наличие мужа и как минимум двух детей.

Когда женщина становится настоящей матерью – только когда у нее есть муж и двое детей? У меня, например, есть один ребенок, а мужа нет, хотя он и участвует в процессе воспитания. Я - журналист и многого добилась, но, видимо, я не достойна звания «Мать года».

Я недостаточно хорошая мать, потому что прекратила отношения, которые уже не работали; я недостаточно хорошая мать, потому что бегаю, как белка, отвожу ребенка в загородный садик… Я не достойна звания, потому что делаю все и даже в два раза больше, потому что у меня нет мужа. И если честно, сам институт брака меня сильно не интересует, я верю в счастливые отношения и чтобы всем было дома комфортно.

И я не одна такая без мужа и только с одним ребенком. Я также могла быть вдовой или находиться в счастливом гражданском браке. Неужели в таком случае я не настоящая мать?

Конечно, я понимаю, что это конкурс и в нем должны быть четкие правила, но стоит ли сразу так отсекать 21 процент женщин? Зачем же делать так, чтобы меньшинство не имело никаких возможностей пробиться наверх? И почему в 2017 году мы до сих пор оцениваем матерей и женщин по наличию мужа и детей? Неужели мы в меньшей степени матери, чем другие?

Эстонское женское сообщество вас не признает, а я (и многие другие) признаю. Дорогие матери-одиночки, матери в гражданском браке, матери с одним ребенком – вы все достойные звания «Мать года»!»