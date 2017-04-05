Эксперты узнали, как испытать сто оргазмов подряд

По словам ученых, женщины действительно способны испытывать супер-оргазмы – до сто раз подряд за короткий период, передает Rus.tvnet.lv.

Для достижения этого необходима комбинация из релаксации, йоги и сильных эмоциональных связей с партнерами.

Это удивительное открытие опровергает результаты предыдущих исследований, которые показали, что множественных оргазмов не существует в природе.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали за работой мозга пяти женщин. Одна из участниц этого исследования заявила, что результаты эксперимента произвели настоящую революцию в ее сексуальной жизни. По мнению дамы, отказ от идеи множественных оргазмов в ХХI веке является удивительным.

Эксперименты показали, что испытывающие множественные оргазмы женщины сталкиваются с повышенным уровнем окситоцина в крови.

Это вещество часто называют «любовным гормоном», оно помогает людям вырабатывать сильную эмоциональную связь с сексуальными партнерами. У всех женщин, способных ко множественным оргазмам, также отмечалась и быстрая возбудимость.

Вместо того чтобы сфокусировать свое внимание непосредственно на оргазмах, их мозг сохранял расслабленное состояние в течение всего времени занятия сексом.

Причем возраст самих женщин не имел ключевого значения: одной участнице исследования было 52 года, а другой - почти 60.

Все они обнаружили, что способны на множественные оргазмы, но по разным причинам. Так, одна женщина утверждала, что ей помогли уроки «тантрического секса», другой - занятия йогой, а еще одна представительница прекрасного пола рассказала, что тесные эмоциональные связи с партнером являются главной причиной столь острых ощущений в постели.