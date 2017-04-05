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Мать намазала трехмесячного малыша солнцезащитным кремом! И вот что с ним стало!

Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

Необычайная история произошла в австралийском городке Квинсленд. Мать хотела защитить совсем еще крохотного малыша от весеннего солнца и на всякий случай намазала его солнцезащитным кремом.

На его теле тут же появилась ужасная сыпь, и через два дня его госпитализировали.

Мать, Джесси Суон, опубликовала фото своего малыша в соцсетях и особо подчеркнула: эти покраснения - именно от крема, а не от солнца, потому что под открытым солнцем дитя и не было, пишет Lifter.com.ua.

Использованный ею крем - Peppa Pig, с защитным фактором 50+.

«Не покупайте этот солнцезащитный крем. Ребенок просто находился на открытом воздухе, в тенечке. То, что с ним случилось, - это страшная аллергическая реакция. Когда я стала пытаться разобраться, в чем дело, выяснилось, что сотни и даже тысячи других мам попадали именно в такую же ситуацию и именно с этим кремом. Реакции у всех детей на него разные, но тяжелые - бывают гораздо чаще, чем недопустимо».

Джесси говорит, что люди поначалу думали, что ребенок сгорел на солнце и что она - безответственная мать. Но это не так. Теперь она предупреждает всех остальных: аккуратно выбирайте кремы. И не доверяйте этикеткам!

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