Читайте, как отличить пластиковый рис от настоящего!

Казалось бы, почему это важно? Да потому, что, оказывается, китайцы уже вовсю добавляют в рис пластмассу! Так он получается дешевле. Первой бучу подняла корейская деловая газета The Korea Times.

Она выяснила, что поддельный рис производят из пластика и картофельного крахмала. А чтобы у такого «риса» был настоящий»запах, его обрабатывают паром с искусственным ароматизатором, пишет Lifter.co.ua.

Вся эта история уже спровоцировала большое международное расследование. И его результаты оказались просто шокирующими. Около трети всего риса, который продается в КНР, содержит тот же пластик, что и одноразовые пакеты!

К счастью, есть целых четыре способа отличить подделку от натурального продукта!

Тест №1: Вода

Насыпьте столовую ложку риса в стакан с водой. Если рис опустится на дно, значит, настоящий! Если же он будет плавать у поверхности воды, это повод больше никогда у этого производителя ничего не покупать!

Тест №2: Огонь

Просто подожгите несколько зерен риса. Если они не загорятся, значит, все в порядке. А вот если он начнет плавиться, значит, рис поддельный.

Тест №3: Ступка и пестик

Раздавите несколько зерен риса. Если он настоящий, зерна превратятся в белый порошок, если искусственный - в порошок с желтым оттенком.

Тест №4: Пресс-форма

Приготовьте рис в обычной кастрюле, а затем пересыпьте его в пластиковый контейнер. Поставьте на подоконник, на который попадает больше всего света. На несколько дней.

Если через несколько дней вы заметите плесень, значит, рис - нормальный. На пластиковом рисе плесень не появляется.