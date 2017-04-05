Ингаляторы вызывают у женщин ожирение и болезни сердца

У женщин повышается риск развития метаболического синдрома - общего термина, который объединяет целый ряд расстройств вроде гипертонии, лишнего веса и высокого уровня сахара в крови. Метаболический синдром увеличивает и риск болезней сердца, а также диабета второго типа и других болезней кровеносных сосудов. Впрочем, исследование показало, что этот синдром из-за использования ингаляторов с кортикостероидами грозит исключительно женщинам, но не мужчинам. У представителей сильного пола не наблюдается подобных побочных эффектов, пишет Medikforum.ru.

Кортикостероиды широко используются в противовоспалительных лекарствах, выпускаемых в форме таблеток, назальных спреев, средств для уколов, кремов и ингаляторов. Если кортикостероиды необходимо вдыхать, то подобного рода лекарства чаще всего применяются для борьбы с симптомами астмы и других легочных болезней. В последние десятки лет ученые исследует вопросы безопасности ингаляторов. Новое исследование показывает, что они могут производить негативное воздействие на женское здоровье. Особенно опасны ингаляторы для женщин, уже находящихся в группе риска в связи с угрозой развития метаболического синдрома.

Свои выводы ученые сделали на основе изучения здоровья 140 879 добровольцев. Чуть больше 10% из них использовали кортикостероиды, а 50% в этой группе применяли ингаляторы. Участников исследования просили вспомнить о том, как часто они прибегали к помощи лекарств. Их также проверили на предмет наличия симптомов метаболического расстройства. Оказалось, что у использующих ингаляторы женщин риск развития этого расстройства вырастал в 1,4 раза.