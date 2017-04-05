Диетолог призвал отказаться от завтраков

В последнее время сложилось понятие «здоровый завтрак»: считается, что день нужно обязательно начать с правильной еды, и при этом постоянно рассказывается, какой именно. Теренс Кили утверждает, что завтрак – это отнюдь не безопасная еда. По словам врача, он сам перестал есть по утрам еще в 2008 году, пишет Medikforum.ru.

«Раньше я всегда завтракал крахмалистыми продуктами (бобовые, хлеб, картофель, кукуруза). После каждого завтрака, уровень глюкозы в крови резко повышался. Я был уверен, что если продолжу в том же духе, то умру от сердечного приступа или инсульта, как это происходит с 80 процентами диабетиков» - поделился Килис.

Он отметил, что понятие о правильном завтраке постоянно меняется – люди предпочитают употреблять то одни, то другие продукты. Подобные тенденции, полагает специалист, выгодны прежде всего производителям сферы питания, который побуждают потребителя покупать и употреблять их продукцию.

В то же время многие специалисты не соглашаются с Килисом. По их мнению, даже если завтрак и не самый важный прием пищи, он все же необходим для поддержания системного здорового питания.