Прием пенициллина делает детей злыми

Прием пенициллина детьми для лечения инфекций может привести к тому, что в будущем их поведение изменится, и они станут более злыми. Небольшие дозы этого наиболее распространённого антибиотика вызывали долгосрочные поведенческие изменения у мышей. Однако авторы исследования полагают, что та же самая картина может наблюдаться и среди людей. Пенициллин изменял уровень химических веществ в мозге и баланс кишечных бактерий, из-за чего грызуны демонстрировали повышенный уровень агрессии. Впрочем, этому можно было противодействовать за счёт разновидности пробиотиков, пишет Medikforum.ru.

Результаты данного исследования являются еще одним доказательством связи между психическим здоровьем человека и балансом бактерий в его желудке. Множество других работ ученых продемонстрировали схожие поведенческие воздействия после использования антибиотиков у взрослых животных. Однако ученые из Университета Макмастера в Канаде впервые проверили специфическое воздействие пенициллина. Они подчеркивают, что в Северной Америке практически невозможно найти малышей, которые не получали бы курса антибиотиков в первый год своей жизни.

Исследование показывает не только поведенческие риски после приема пенициллина, но и благотворное воздействие пробиотиков в деле предотвращения развития этих рисков. Авторы исследования подчеркивают, что пенициллин и другие антибиотики могут содержаться в мясе и молочных продуктах. В прошлом году ученые обнаружили, что распространённые антибиотики способны вызывать проблемы с развитием мозга, включая спутанность сознания и делирий. Ученые из Гарварда предположили, что антибиотики более прочно связаны с этими проблемами мозга, чем это раньше казалось.