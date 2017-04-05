Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Прием пенициллина делает детей злыми

Krasotka.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Ребенок. Иллюстративное фото. | ФОТО: www.flickr.com

Не стоит давать ребенку пенициллин, как выяснили исследователи. Оказалось, что получавшие этот антибиотик дети вырастали более злыми, поскольку лекарство меняло их поведение.

Прием пенициллина детьми для лечения инфекций может привести к тому, что в будущем их поведение изменится, и они станут более злыми. Небольшие дозы этого наиболее распространённого антибиотика вызывали долгосрочные поведенческие изменения у мышей. Однако авторы исследования полагают, что та же самая картина может наблюдаться и среди людей. Пенициллин изменял уровень химических веществ в мозге и баланс кишечных бактерий, из-за чего грызуны демонстрировали повышенный уровень агрессии. Впрочем, этому можно было противодействовать за счёт разновидности пробиотиков, пишет Medikforum.ru.

Результаты данного исследования являются еще одним доказательством связи между психическим здоровьем человека и балансом бактерий в его желудке. Множество других работ ученых продемонстрировали схожие поведенческие воздействия после использования антибиотиков у взрослых животных. Однако ученые из Университета Макмастера в Канаде впервые проверили специфическое воздействие пенициллина. Они подчеркивают, что в Северной Америке практически невозможно найти малышей, которые не получали бы курса антибиотиков в первый год своей жизни.

Исследование показывает не только поведенческие риски после приема пенициллина, но и благотворное воздействие пробиотиков в деле предотвращения развития этих рисков. Авторы исследования подчеркивают, что пенициллин и другие антибиотики могут содержаться в мясе и молочных продуктах. В прошлом году ученые обнаружили, что распространённые антибиотики способны вызывать проблемы с развитием мозга, включая спутанность сознания и делирий. Ученые из Гарварда предположили, что антибиотики более прочно связаны с этими проблемами мозга, чем это раньше казалось.

Наверх