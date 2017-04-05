10 причин, почему первый год материнства самый трудный

1. Большие ожидания

До рождения ребенка вы можете мечтать о том, как будете мило с ним валяться в постели и обниматься, одевать его в смешные одежки, фотографировать. На самом же деле не все так радужно. Далеко не радужно, пишет Soulpost.ru.

2. Потому что вы мало спите

Даже если ваш малыш хорошо спит, и даже если вы научились мгновенно засыпать, вы все равно спите меньше, чем когда-либо, в этот первый год.

А при дефиците сна и все остальное делать намного сложнее.

3. Потому что вам постоянно приходится учиться чему-то новому

Каждый день будет преподносить вам новые вопросы и навыки, которым нужно научиться, чтобы ваш ребенок был жив и здоров.

Иногда мы справляемся с этим на «ура», а иногда кажется, что нам нужно заново учиться, как укладывать ребенка спать или готовить ему более твердую пищу. Новым мамам приходится постоянно учиться чему-то новому.

4. Потому что ваше тело раньше этого не делало

При всех этих заботах ваше тело восстанавливается после беременности и родов. Если вы кормите грудью, это еще +1 к тому, что ваше тело делает впервые. И от всего этого еще сложнее.

5. Потому что ваше тело больше не будет прежним

Даже если вы чувствуете, что быстро и хорошо восстанавливаетесь, ваше тело уже не будет на 100% таким, как раньше. И это может повлиять на вашу самооценку и множество других моментов.

6. Это постоянные первые неудачи

У вас будет все не получаться, вас будут критиковать другие (причем, что бы вы ни делали). Поэтому нужно привыкнуть к мысли о том, что просто потому что вы не можете уложить своего ребенка спать, или потому что вы не отутюжили очередную пеленку, это не значит, что вы плохая мать.

7. Это давление выполнить определенный общественный план

Что должен уметь ребенок в 3 месяца, в полгода, в год. Когда у него должны полезть первые зубы. В первый год своего первого материнства вы еще не знаете, что все это не так строго, как говорят и как кажется. Что не нужно переживать о том, что зубы еще не лезут, или что малыш сел на месяц позже, чем «нужно». И это давит на ваше сознание.

8. Потому что вы не чувствуете, что можете что-то контролировать

Все контролирует ваш ребенок. Вы делаете только то, что он вам позволяет. И это очень сковывает и напрягает. Со вторым так уже не будет.

9. Ваша жизнь изменилась

Прощай личная жизнь, прощай добеременное тело, здравствуйте множественные обязанности и ответственность за еще одного человека на всю оставшуюся жизнь.

10. Нужно время, чтобы найти мам-подружек, которые вам понравятся и которым вы сможете доверять

Поначалу вы не думаете, что вам нужны такие подруги-мамочки. И вы чувствуете себя одинокой в мире материнства. Но как только вы найдете своих единомышленниц, все станет легче. Они-то вас точно поймут и помогут.