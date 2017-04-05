Почему мужчина не женится?

Встречали ли вы вполне нормальных с виду представителей сильного пола, которые тем не менее остаются одинокими? Очень часто, пытаясь окрутить такого свободного мужчину, женщина только теряет время и силы. Как понять, есть ли у вас шансы? Давайте рассмотрим причины, по которым этот мужчина не женат.
Он – убежденный холостяк
Брак как вариант такой мужчина вообще для себя не рассматривает. В компании с друзьями он обожает порассуждать о преимуществах холостяцкой жизни. Он заводит с женщинами краткосрочные романы, но как только начинаются намеки на женитьбу – разрывает отношения. Возможно, когда-то он уже имел неудачный опыт брака или серьезных отношений, или стал свидетелем несчастливого брака своих родителей, пишет MyJane.ru.
Шансы на то, что именно вам удастся захомутать убежденного холостяка, минимальны. Скорее всего, только напрасно потеряете с ним время, так как вряд ли этот мужчина изменит свою жизненную философию.
Он когда-то уже обжегся
В его жизни был брак или большая любовь, но отношения закончились, и он не спешит связать себя новыми узами. Возможно, просто боится, как бы все опять не повторилось.
Шансы на то, что именно вы станете его следующей избранницей, есть. Но вам придется проявить массу такта. Прежде всего – быть чуткой и не слишком форсировать события. Если вы активно устремитесь на штурм, мужчину это может просто спугнуть.
У него мало денег
Нормальный мужчина понимает, что любые отношения потребуют и финансовых вложений. Как минимум – на цветы, подарки, посиделки в кафе… А если зарплата копеечная или он вообще безработный?
Нередко мужчина с финансовыми проблемами даже не пытается завести с кем-то отношения. Хотя шансы прибрать его к рукам все-таки имеются. Для этого вам необходимо показать, что его финансовая ситуация вас в данный момент не волнует. Будьте готовы к тому, что вам самой придется за все платить. Но есть и другой вариант – ненавязчиво вдохновить мужчину на то, чтобы он стал больше зарабатывать или нашел работу. В любом случае, вам решать, готовы ли вы мириться с безденежьем мужчины.
Он жадный
Этот мужчина может быть вполне обеспечен, но вот жениться он не спешит, чтобы не делиться своими деньгами и имуществом. Либо он будет искать женщину, которая богаче его.
Бывает и так, что жадный мужчина хочет жениться, но женщины его отвергают. Ведь он отказывается платить за спутницу в кафе и предпочитает пройти несколько километров пешком, лишь бы не тратиться на такси… Побыв с таким мужчиной в гражданском браке, женщина сбегает, так как он пытается экономить абсолютно на всем.
Шанс заставить жадину жениться есть, если вы проявите себя такой же скаредной натурой или покажете, что не претендуете на его материальное благосостояние. В остальных случаях – зачем вам нужен этот тип?
У него мерзкий характер
На первый взгляд может казаться, что с ним все в норме. Но чем больше вы его будете узнавать, тем скорее вам захочется оказаться от него подальше. Либо он окажется диким занудой, либо будет учить вас правильно жить, либо станет придираться к вашим словам и действиям.
Шанс заполучить такого мужчину в мужья невелик, так как вы, скорее всего, сами от него сбежите. Но если вы так уж сильно запали на этого мужчину, можно попытаться его понять и подстроиться. Ведь за мерзким характером может скрываться и совсем не плохой человек.
Он неадекватен в общении
Поведение такого мужчины идет уж слишком вразрез с общепринятыми нормами. К примеру, он неуместно шутит, ставит окружающих (и вас в том числе) в неловкое положение, совершает дикие выходки, говорит несусветные глупости или строит планы совместной жизни, будучи едва с вами знакомым. Могут быть и другие признаки неадекватности – он договаривается с вами о встрече, а потом отключает телефон, звонит по 50 раз в день, чтобы выяснить, чем вы занимаетесь в данный момент…
Можно ли построить отношения с таким мужчиной? Прежде всего, необходимо разобраться, почему он так себя ведет. Может, он просто не умеет общаться с женщинами? Если в остальном он вполне хорош, можно попытаться скорректировать его поведение. Если же, кроме раздражения, вы ничего из общения с ним не вынесли, то, вероятно, сами откажетесь от перспективы таких отношений.
У него проблемы по мужской части
Мужчина может избегать отношений с женщинами, если он страдает импотенцией или у него имеются какие-то интимные проблемы – например, нет сексуального опыта (случается и такое).
Шанс что-то изменить в этой ситуации, хоть и призрачный, но имеется. Нужно сначала сблизиться с этим мужчиной, стать ему хотя бы другом. А потом подстроить все так, чтобы оказаться с ним наедине – скажем, у него дома. Не бойтесь действовать сами! Если он импотент – это выяснится довольно быстро. А если просто робок, то не исключено, что именно вам удастся его расшевелить.
Он любит другую
Вроде бы мужчина свободен и адекватен, но ни одной женщине не удается завоевать его интерес. Не исключено, что в его жизни есть женщина, с которой он не может быть вместе. Может, она далеко, или замужем за другим, или просто не отвечает ему взаимностью. Мужчины-однолюбы редко, но все же встречаются. Он намерен навсегда остаться верным своей любви.
Шансы затмить ее образ в глазах мужчины крайне малы. Но попробовать можно. Постарайтесь проводить с мужчиной как можно больше времени, даря ему позитивные эмоции – и все может измениться.
Он в поиске
Женщин вокруг много, но ни одна не оказывается достаточно хороша, чтобы стать его женой. Такой мужчина и не против жениться, но «все не то»…
Шанс, что именно на вас он остановит свой выбор, один из ста. Вероятнее всего, роман между вами рано или поздно закончится, и он снова приступит к поиску «той единственной».