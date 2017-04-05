Почему мужчина не женится?

Он – убежденный холостяк

Брак как вариант такой мужчина вообще для себя не рассматривает. В компании с друзьями он обожает порассуждать о преимуществах холостяцкой жизни. Он заводит с женщинами краткосрочные романы, но как только начинаются намеки на женитьбу – разрывает отношения. Возможно, когда-то он уже имел неудачный опыт брака или серьезных отношений, или стал свидетелем несчастливого брака своих родителей, пишет MyJane.ru.

Шансы на то, что именно вам удастся захомутать убежденного холостяка, минимальны. Скорее всего, только напрасно потеряете с ним время, так как вряд ли этот мужчина изменит свою жизненную философию.

Он когда-то уже обжегся

В его жизни был брак или большая любовь, но отношения закончились, и он не спешит связать себя новыми узами. Возможно, просто боится, как бы все опять не повторилось.

Шансы на то, что именно вы станете его следующей избранницей, есть. Но вам придется проявить массу такта. Прежде всего – быть чуткой и не слишком форсировать события. Если вы активно устремитесь на штурм, мужчину это может просто спугнуть.

У него мало денег

Нормальный мужчина понимает, что любые отношения потребуют и финансовых вложений. Как минимум – на цветы, подарки, посиделки в кафе… А если зарплата копеечная или он вообще безработный?

Нередко мужчина с финансовыми проблемами даже не пытается завести с кем-то отношения. Хотя шансы прибрать его к рукам все-таки имеются. Для этого вам необходимо показать, что его финансовая ситуация вас в данный момент не волнует. Будьте готовы к тому, что вам самой придется за все платить. Но есть и другой вариант – ненавязчиво вдохновить мужчину на то, чтобы он стал больше зарабатывать или нашел работу. В любом случае, вам решать, готовы ли вы мириться с безденежьем мужчины.

Он жадный

Этот мужчина может быть вполне обеспечен, но вот жениться он не спешит, чтобы не делиться своими деньгами и имуществом. Либо он будет искать женщину, которая богаче его.

Бывает и так, что жадный мужчина хочет жениться, но женщины его отвергают. Ведь он отказывается платить за спутницу в кафе и предпочитает пройти несколько километров пешком, лишь бы не тратиться на такси… Побыв с таким мужчиной в гражданском браке, женщина сбегает, так как он пытается экономить абсолютно на всем.

Шанс заставить жадину жениться есть, если вы проявите себя такой же скаредной натурой или покажете, что не претендуете на его материальное благосостояние. В остальных случаях – зачем вам нужен этот тип?

У него мерзкий характер

На первый взгляд может казаться, что с ним все в норме. Но чем больше вы его будете узнавать, тем скорее вам захочется оказаться от него подальше. Либо он окажется диким занудой, либо будет учить вас правильно жить, либо станет придираться к вашим словам и действиям.