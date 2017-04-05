Сытные и эффективные диеты: четыре варианта

Белково-овощная диета

Белок помогает надолго избавиться от чувства голода, а овощи помогут наладить пищеварительный процесс и избежать запоров. Кроме того, большое разнообразие овощей будет способствовать насыщению организма витаминами и минералами, пишет MyJane.ru.

Из меню следует исключить соль, сахар, каши, выпечку, картофель. Естественно, рыбу и мясо желательно тушить или варить, можно запекать, но не жарить.

Что можно есть на этой диете? Рыбу и мясо (конечно, постные), яйца, сыр, творог, грибы, а также любые овощи, фрукты (кроме бананов), мед, молоко. Пить можно соки, зеленый чай, кофе и минералку. Соблюдать диету следует в течение недели.

Вот примерное меню:

• утром – творог, чай, ложечка меда;

• перекус – кефир или минералка;

• обед – рыба, тушеные грибы и салат, сок;

• полдник – фрукты или сухофрукты;

• ужин – омлет из двух яиц, салат и молоко.

Во время соблюдения диеты нужно пить много чистой воды. Последний прием пищи должен быть в 19 часов, не позднее. Очень желательно к диете добавить физические нагрузки. И помните, что больше двух недель диету соблюдать нельзя, даже если вы хорошо себя чувствуете.

Русская диета

На этой диете необходимо есть пять раз в день. Соблюдать ее можно даже два месяца, она не наносит вреда здоровью. За два месяца организм привыкнет правильно питаться, и можно будет далее безболезненно придерживаться здорового питания.

Диета запрещает употреблять острые и жирные соусы – майонез, кетчуп, алкоголь, жирные продукты, сахар, соль, копчености. Что можно есть? Разрешены любые каши (особенно приветствуется перловая и гречневая), первые блюда – овощные супы, нежирная рыба и иногда можно употреблять запеченное мясо, овощи в любом виде (тушеные, свежие, квашеные), компоты, отвары и морсы, фрукты.

Вот примерное меню диеты:

• завтрак – творог с медом или гречка с капустным салатом, чай или кофе;

• перекус – овощ или фрукт, можно также перекусить ломтиком телятины и творогом;

• обед – постный борщ (щи) и салат или отварная курятина и салат с квашеной капустой, яблоко;

• полдник – фруктовый салат;

• ужин – отварная рыба и салат из свеклы и чернослива или винегрет, груша и кефир.

Мясо и рыбу можно варить, тушить и запекать. Зажарку в супы делать нельзя, максимум, что можно сделать – подержать лук с морковью на очень малом огне до мягкости. Пить во время диеты можно зеленый и черный чай, кофе, кефир и молоко.

Двухнедельная диета

Название диеты говорит о сроках ее соблюдения. Суть диеты – сложные углеводы на завтрак, белки и витамины – на обед и легкий белковый ужин. В целом, диета разрешает употреблять фрукты, овощи, постное мясо, рыбу, кисломолочные продукты, каши.

Вот приблизительное меню:

• утром – любая каша и фрукт, а также кофе или чай;