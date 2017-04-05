Сытные и эффективные диеты: четыре варианта

Если вам необходимо похудеть, но голодать вы не собираетесь, помогут сытные диеты. Да, такие диеты существуют! Конечно, здесь тоже будут свои ограничения, зато не будет мучить чувство голода, а лишние килограммы будут уходить. Вот четыре разных, но эффективных и при этом сытных диеты.
Белково-овощная диета
Белок помогает надолго избавиться от чувства голода, а овощи помогут наладить пищеварительный процесс и избежать запоров. Кроме того, большое разнообразие овощей будет способствовать насыщению организма витаминами и минералами, пишет MyJane.ru.
Из меню следует исключить соль, сахар, каши, выпечку, картофель. Естественно, рыбу и мясо желательно тушить или варить, можно запекать, но не жарить.
Что можно есть на этой диете? Рыбу и мясо (конечно, постные), яйца, сыр, творог, грибы, а также любые овощи, фрукты (кроме бананов), мед, молоко. Пить можно соки, зеленый чай, кофе и минералку. Соблюдать диету следует в течение недели.
Вот примерное меню:
• утром – творог, чай, ложечка меда;
• перекус – кефир или минералка;
• обед – рыба, тушеные грибы и салат, сок;
• полдник – фрукты или сухофрукты;
• ужин – омлет из двух яиц, салат и молоко.
Во время соблюдения диеты нужно пить много чистой воды. Последний прием пищи должен быть в 19 часов, не позднее. Очень желательно к диете добавить физические нагрузки. И помните, что больше двух недель диету соблюдать нельзя, даже если вы хорошо себя чувствуете.
Русская диета
На этой диете необходимо есть пять раз в день. Соблюдать ее можно даже два месяца, она не наносит вреда здоровью. За два месяца организм привыкнет правильно питаться, и можно будет далее безболезненно придерживаться здорового питания.
Диета запрещает употреблять острые и жирные соусы – майонез, кетчуп, алкоголь, жирные продукты, сахар, соль, копчености. Что можно есть? Разрешены любые каши (особенно приветствуется перловая и гречневая), первые блюда – овощные супы, нежирная рыба и иногда можно употреблять запеченное мясо, овощи в любом виде (тушеные, свежие, квашеные), компоты, отвары и морсы, фрукты.
Вот примерное меню диеты:
• завтрак – творог с медом или гречка с капустным салатом, чай или кофе;
• перекус – овощ или фрукт, можно также перекусить ломтиком телятины и творогом;
• обед – постный борщ (щи) и салат или отварная курятина и салат с квашеной капустой, яблоко;
• полдник – фруктовый салат;
• ужин – отварная рыба и салат из свеклы и чернослива или винегрет, груша и кефир.
Мясо и рыбу можно варить, тушить и запекать. Зажарку в супы делать нельзя, максимум, что можно сделать – подержать лук с морковью на очень малом огне до мягкости. Пить во время диеты можно зеленый и черный чай, кофе, кефир и молоко.
Двухнедельная диета
Название диеты говорит о сроках ее соблюдения. Суть диеты – сложные углеводы на завтрак, белки и витамины – на обед и легкий белковый ужин. В целом, диета разрешает употреблять фрукты, овощи, постное мясо, рыбу, кисломолочные продукты, каши.
Вот приблизительное меню:
• утром – любая каша и фрукт, а также кофе или чай;
• второй завтрак – фрукты или йогурт;
• обед – мясо и некрахмалистые овощи тушеные или салат, компот;
• полдник – запеченные яблоки;
• ужин – рыба (морепродукты) или творог и большая порция овощей.
Каши нужно варить на воде и не добавлять сливочное масло. Что касается мяса, его запекать или тушить, после приготовления можно заправить лимонным соком и солью. Некрахмалистые овощи – это морковка, сельдерей, любая капуста, кабачки, тыква, репа, салат, зелень, болгарский перец, томаты. Вечером можно есть не только продукты, богатые животным белком, но и растительным – чечевица, фасоль, маш. Но не стоит мешать молочные продукты с рыбой или морепродуктами.
Перед каждым приемом пищи желательно выпивать стакан чистой воды. Перед сном можно выпить кефир, если очень хочется есть.
Злаковая диета
Естественно, основа – это каши. Они могут быть любыми: рис, пшено, гречка, ячмень, овсянка. Желательно каждый день менять каши. Их надо употреблять утром на завтрак. Конечно, быстрорастворимые каши использовать нельзя.
Еще диета разрешает есть цитрусы, овощи, зелень, творог, кефир, молоко и йогурт (конечно, молочные продукты должны быть нежирными). Возможно, меню будет не очень разнообразным, но чувство голода точно не будет беспокоить.
Примерное меню:
• утром – каша, молоко, яблоко и чай или кофе;
• обед – овощной суп и снова каша, компот из груш и яблок;
• ужин – творог, каша, фрукты.
За полчаса до еды пить воду. Она уменьшит аппетит. Сахар и соль использовать не рекомендуется. К каше можно добавлять ягоды, фрукты или зелень. Что касается салатов, можно добавлять пряные травы и поливать соком лимона, это улучшит вкус блюда даже без соли. Соблюдать такую диету надо в течение недели.
Какую диету выбрать, решать только вам. Главное, чтобы во время похудения вы хорошо себя чувствовали.