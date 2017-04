Nivea отозвала рекламу, раскритикованную за расизм

В рекламе дезодоранта, который не оставляет следов, был использован слоган "Белое - это чистота".

Постер опубликовали на Facebook-странице бренда, ориентированной на читателей с Ближнего Востока. Его сопровождала подпись "Пусть будет чистота и яркость. Не позволяйте ничему их разрушить", пишет "Би-би-си".

Представитель Nivea признал, что этот пост "создает ложное впечатление". Его удалили со страницы бренда.

Многие пользователи соцсетей пожаловались, что этот пост - расистский.

В то же время этот пост широко распространили альтернативные правые. Некоторые из них опубликовал в комментариях к аккаунту Nivea фото Гитлера.

А один из аккаунтов альтернативных правых написал: "#Nivea: официальный антиперспирант #AltRight (альтернативных правых. - Ред.)".

Компания извинилась перед теми, кого могла оскорбить их реклама.

"Многообразие и равные возможности являются ключевыми ценностями NIVEA: этот бренд отражает многообразие, толерантность и равные возможности", - заявил представитель компании Beiersdorf, владельца бренда.

"Мы искренне извиняемся перед всеми, кого мог обидеть этот пост. Поняв, что он создает ложное впечатление, мы немедленно его убрали", - также сказал он.

