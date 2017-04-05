Не наступи на грабли: чего нельзя делать в отношениях

Если ты еще не состоишь в отношениях, то тебе будет полезно узнать, как не стоит себя вести. Ну а если отношения уже есть, то наша статья тебе поможет их усовершенствовать, пишет Ivona.bigmei.net.

Поведение, о котором мы будем сегодня говорить, может разрушить даже самую крепкую связь, поэтому устраивайся поудобнее и читай внимательно, как НЕ нужно делать:

1. Не жди, что он угадает твои мысли

Многие девушки ошибочно полагают, что парни должны сами догадаться, о чем они думают. Крошки надувают губки и на вопрос “Что случилось?“ отвечают “Ничего“. Не тешь себя иллюзиями: он в жизни не догадается, что ты на самом деле хотела пойти на этот фильм, но отказалась из вредности и с тайным желанием, что ты предложит что-то поинтереснее, чем очередной поход в кинотеатр.

Общение – это то, что сохраняет отношения здоровыми, сильными и долговечными, поэтому научись наконец говорить все, что у тебя на уме, потому что он действительно не умеет читать мысли. Рассказывай ему о своих ожиданиях, желаниях и обидах, так вам будет намного проще находить точки соприкосновения.

2. Не играй чувствами

Чувствами нельзя разбрасываться и потешаться над ними. Всегда во время ссоры ставь себя на место своего партнера и думай о том, как он может себя чувствовать в данный момент. Тебе стало не по себе? Значит, ты перегнула палку и пришло время извиниться.

Не играй чувствами другого человека, это ранит намного больнее, чем физическое увечье.

3. Прекратите борьбу за лидерство

Крепкие отношения – это те, в которых пара сражается на одной стороне, а не друг против друга. Хватит выяснять, кто голова, а кто шея, распределять роли и драться за первенство – вы оба останетесь в проигрыше. Угнетенная сторона будет копить злобу внутри себя, которая рано или поздно вырвется наружу.

Крепкий союз – это, в первую очередь, дружба и партнерство. Вы – единое целое, поэтому хватит тратить энергию на ненужные споры.

4. Не кричите о своих чувствах на каждом шагу

Не стоит распространяться о том, как у вас все хорошо складывается, выкладывать в Instagram тонны “влюбленных“ селфи и делиться с подружками интимными секретами вашей пары. “Любовь любит тишину“ – банальная правда, которую ты слышала уже миллион раз, но факт остается фактом. Чем меньше людей будут посвящены в тонкости ваших отношений, тем лучше.