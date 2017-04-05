Ребенок упал: как нельзя действовать матери

Нередко мамы теряются, что делать, когда ребенок упал. Тут же бежать и утирать слезы, или проявить спокойствие? Читай, как делать точно не надо:

1. Паниковать, кричать, бежать к малышу с искривленным от испуга лицом.

2. Слишком жалеть ребенка, акцентируя внимание на том, какая беда с ним приключилась. Навсегда забудь такие фразы, как: “Мой бедный мальчик! Какой ужас!“. Подобное поведение формирует у ребенка искаженное отношение к пустяковым ситуациям. С возрастом такой ребенок будет устраивать истерику от любой незначительной царапины, пишет Ivona.bigmir.net.

3. Показывать безразличие и воспитывать “мужика“ фразами: “Хватить реветь, ты же мальчик! Вставай, ничего страшного не случилось, сам виноват!“. Таким образом ты добьешься только того, что ребенок потеряет к тебе доверие и ты станешь последним человеком, к которому он обратится за помощью в случае необходимости.

Как поступить, если ребенок упал:

1. Ты должна сопереживать, но при этом держи себя в руках и контролируй слова и мимику. Если ты говоришь ребенку “Ничего страшного, сейчас я тебе помогу“, а на лице при этом читается ужас, то ребенка это может напугать еще больше.

2. Нужно подойти к крохе, присесть к нему и ласково обнять. Затем сказать ему слова, по которым он поймет, что ты понимаешь его боль и сопереживаешь. Например: “Ты сильно ушибся? Я понимаю, как тебе больно, это очень неприятно! Но сейчас станет легче“.

3. Проверить ушиб и поговорить о нем с ребенком. Узнать, может ли он двигаться и прокомментировать это словами, которые успокоят малыша. Например: “Сейчас мы пойдем домой, обработаем ножку и все заживет!“.