Правдивое видео о том, как меняется интимная жизнь пары после рождения детей
6 апреля 2017 г., 12:09
Когда у семейной пары появляется ребенок, в их жизни все сильно меняется. Времени друг на друга становится немного меньше, а значит, и интимная жизнь утихает. И если до появления детей сексуальная активность всегда на пике, то после их появления мать с отцом, скорее всего, лишних полчаса поспят, чем потратят их на утехи.
А если даже им и хочется насладиться друг другом, не всегда это получается из-за того, что дома ребенок, который может все увидеть и услышать. В общем, не так уж и проста жизнь с детьми. В этом забавном, но правдивом видео проведена черта между сексуальной жизнью пар До появления детей (Before) и После (After), пишет Ivona.bigmir.net.
Ну что, узнали себя?