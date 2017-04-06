Правдивое видео о том, как меняется интимная жизнь пары после рождения детей

А если даже им и хочется насладиться друг другом, не всегда это получается из-за того, что дома ребенок, который может все увидеть и услышать. В общем, не так уж и проста жизнь с детьми. В этом забавном, но правдивом видео проведена черта между сексуальной жизнью пар До появления детей (Before) и После (After), пишет Ivona.bigmir.net.

Ну что, узнали себя?