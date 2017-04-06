Худощавым женщинам чаще грозит рак груди

Оказалось, что 40% из них имеют повышенный уровень воспалений грудной жировой ткани. Ученые считают, что многие женщины со здоровой массой тела имеют более крупные клетки жира в грудной ткани, чем в других частях тела. По мере роста эти клетки заболевают или умирают, что и вызывает воспалительную реакцию, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Weill Cornell Medicine и Memorial Sloan Kettering Cancer Center предупреждают, что полученные ими результаты являются очень тревожными, поскольку врачи обычно обращают повышенное внимание на женщин, страдающих от ожирения. Доказано, что ожирение и лишний вес - самые большие факторы риска рака груди у представительниц прекрасного пола. Если же медики смогут каким-либо образом выявлять увеличенную жировую ткань в груди у худощавых женщин, то тем самым количество случаев рака груди будет существенно уменьшено.

У некоторых женщин с нормальным индексом массы тела может иметься повышенное содержание жира в организме из-за увеличенных адипоцитов, что повышает риск воспалений. Увеличенные в размерах больные или умирающие адипоциты выделяют субстанции в жировую ткань и кровь, помогающие привлекать белые кровяные клетки макрофаги, вызывающие воспаления. Эти макрофаги, поражающие адипоциты, формируют коронообразные структуры, отражающие воспаления. Когда макрофаги поедают умирающие клетки и очищают от них организм, то тем самым развивается воспалительный процесс, который ускоряет развитие уже начавшегося рака.