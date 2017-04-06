Суд заставил мать-вегана провести детям вакцинацию

«Я глубоко сожалею, что мать считает моё решение ошибочным, но мне необходимо выполнять свой долг», - заявил судья Марк Роджерс. Мать мальчиков заявила, что ее сыновья полностью здоровы, они получают только натуральные продукты, и в их организме нет ни одного токсина. Впрочем, старший мальчик всё-таки был в свое время вакцинирован, и теперь его мама утверждает, что периодически он страдает от хронического кашля, экземы и себорейного дерматита. Отец детей на суде заявил об одержимости их матери и об узости ее мышления, именно он призвал суд заставить женщину сделать обоим мальчикам вакцины, пишет Medikforum.ru.

В результате, дети получат уколы против дифтерии, полиомиелита, менингита, кори, эпидемического паротита и краснухи, как только достигнут подходящего возраста для вакцинации. Судья поддержал требования отца защитить его сыновей от угрозы этих тяжелых болезней. Он также согласился с предположением о том, что методы воспитания матери сомнительны. Сама женщина заявила суду, что вакцины могут работать, но существует немалый риск побочных эффектов. Она подчеркнула, что производители вакцин говорят об их небезопасности. У ее детей, якобы, имеется очень мощная иммунная система, да и сами вакцины не являются веганскими.