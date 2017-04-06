Пять неприятных последствий отказа от бюстгальтера

Растяжки на коже. Отказ от ношения бюстгальтера на протяжении длительного времени может привести к возникновению растяжек на коже. И это совершенно естественно, так как лифчик обеспечивает необходимую поддержку для груди, предотвращая любые повреждения тканей, пишет Medikforum.ru.

Опущение груди. Ткани груди являются очень деликатными материалами, поэтому постоянное натяжение при перемещениях без бюстгальтера или при выполнении любых дел по дому приводит к излишнему давлению на сухожилия и кожу. В результате бюст начинает обвисать.

Неправильная осанка. Если вы не носите бюстгальтер особенно во время работы, то вес вашего бюста будет под воздействием силы гравитации склонять голову вперед, из-за чего спина изогнется. Длительное сохранение неправильной осанки вызывает дискомфорт и боль. Нельзя исключить возникновения и головных болей.

Боли в спине. При пешей ходьбе бюст двигается вверх и вниз, в среднем, на 4 сантиметра, если он не удерживается бюстгальтером. Это вызывает не только дискомфорт, но и боли в области шеи, а также спины.

Отсутствие поддержки для связок Купера. Связки Купера - это тонкие волокна, которые проходят через всю молочную железу и соединяются с внутренними тканями. На эти связки плохо воздействуют все эти резкие движения бюста при ходьбе. Благодаря использованию бюстгальтера грудь получает достаточную поддержку, смягчающую эти передвижения, и в результате связки Купера не перенапрягаются.