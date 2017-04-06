Три главные ошибки при горячей укладке: как их избежать

У любого парикмахера и стилиста есть профессиональная деформация — мы не можем не заметить очевидных ошибок в укладке волос даже мимолетным взглядом. Бывает очень обидно, когда понятно, как человек старался создать эффектную прическу, но что-то пошло не так! Все может испортить досадная мелочь или невнимательность в следовании советам. Несмотря на подробное описание девушки все равно умудряются сделать так, как не надо, пишет Lady.mail.ru.

Как это ошибочно — дуть феном против чешуек, лениться поднимать руки вверх и накручивать волосы против роста. И для сравнения дадим «правильный ответ».

Если у вас в руках фен

Направляйте поток воздуха в направлении от корней до кончиков волос, обеспечьте доступ воздуха в первую очередь к корням волос, сушите корни на средней температуре и высокой скорости, постоянно расчесывайте волосы, таким образом, вы обеспечите равномерное высушивание волос, прикорневой объем и блеск. Если сушить волосы снизу вверх сильным горячим потоком воздуха, то вы получите спутанные пряди — пересушенные снаружи и влажные внутри. Конечно, если именно такой эффект в стиле гранж вам и был нужен —продолжайте так делать!

Если у вас в руках щипцы

Не ленитесь «тянуть носок», а точнее направлять наконечник щипцов строго вниз от корней к концам волос — таким образом, вы получите идеальные локоны, красиво обрамляющие овал лица. Для завивки нужно выделять прядь с квадратом в основании. Аккуратные квадратики, расположенные рядами помогут вам в итоге получить упорядоченные волны или кудри по всей голове. Если вы будете поднимать стайлер вверх, перекручивая прядь у самого корня, то линия получится ломаной и хаотичной, четкого рисунка укладки не будет.

Если вы хотите выпрямить волосы

Если брать прядь шире щипцов и не соблюдать угол оттяжки от корней 90-60 градусов, то прядь получится с заломами и плоской у корня. Чтобы волосы были красиво выровнены, нужно соблюдать несколько правил:

Длина и ширина пряди должны быть равные длине и ширине рабочих полотен выпрямителя.

Волосы нужно выпрямлять слоями, а не захватывать всю массу волос за одни раз.

Для сохранения прикорневого объема прядь нужно оттягивать строго перпендикулярно по отношению к поверхности головы, зажать выпрямителем и аккуратно вытягивать по всей длине. Для удобства можно наклонить голову в сторону выпрямления.

Самое главное — следуйте советам профессионалов, не экспериментируйте с укладками накануне важных событий без репетиций и выбирайте качественные приборы для укладки волос и подробными инструкциями по использованию