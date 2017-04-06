Фото: 29-летняя девушка копирует модные образы Кейт Миддлтон

На своей странице в Instagram Урбанска публикует известные образы Миддлтон и свои фото в точно таких же нарядах.

На данный момент количество ее подписчиков составляет 4,5 тысячи, но после того, как о ней написали СМИ, это число начало стремительно расти, сообщает Daily Mail.

«Я люблю Кейт Миддлтон и ее стиль — ее образы скромные, элегантные, но современные. Она сильно отличается от других знаменитостей в наши дни», - говорит она.

Примечательно, что модное увлечение не влетело молодой британке в копеечку — все наряды она покупает в интернет-магазинах со скидками.

К примеру, Урбанска смогла найти копию платья Миддлтон от Naeem Khan (цена которого составляет примерно 3,5 тысячи долларов) всего за 40 долларов. А за несколько лет кропотливого «копирования» поклонница Миддлтон потратила на наряды, обувь и аксессуары не более 8,5 тысяч долларов.

A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Mar 28, 2017 at 10:39am PDT

A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Feb 21, 2017 at 9:10am PST

A post shared by GreatRepliKate (@greatreplikate) on Feb 18, 2017 at 10:00am PST