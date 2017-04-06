Татьяна Волосожар поставила рекорд по похудению после родов

«Вдохновляюсь на «Вдохновении»! Скучала, честно! Могу сказать, что в вес я свой вернулась, – с гордостью заявила Татьяна. – А вот чтобы набрать былую спортивную форму, нужно еще потрудиться!»

Поклонники оказывают поддержку Волосожар в социальных сетях. «Восхищаюсь! Как возможно так быстро?», «По-моему, это рекорд! Татьяна – вы невероятный мотиватор!», «Волшебство какое-то! Так не бывает, но по любому удачи! Очень ждем от Вас новых побед!» – написали фигуристке, пишет Lady.mail.ru.

Между прочим, на днях Волосожар с мужем и партнером на льду – Максимом Траньковым окрестили маленькую Анжелику, появившуюся на свет 16 февраля. Крестными родителями малышки стали родная сестра Татьяны – Ольга – и олимпийский чемпион Сочи, фигурист Федор Климов. Также на крещение пригласили близких друзей пары, в том числе актрису Анжелику Каширину.