Как здоровое питание приводит к нервному расстройству

Иногда тяга есть только «правильную» пищу становится зависимостью и заканчивается нервным срывом. Где грань между здоровьем и болезнью?
Люди охотно переплачивают за здоровое питание — хорошо ли это
Когда мы говорим о пищевых расстройствах, на ум в первую очередь приходят анорексия и булимия. Эти болезни входят в список признанных психических расстройств, пишет Health.mail.ru.
Давно известно: не надо отказываться от еды полностью или переедать. Нужно просто есть в меру и выбирать полезные продукты. Сегодня последнее из панацеи превращается в орудие убийства.
Все больше людей отказываются от мяса, сахара, кофеина, переходят на сыроедение, критически оценивают содержание белков и углеводов.
Исследование крупнейшей социологической маркетинговой компании Nielsen, посвященное правильному питанию и образу жизни, подтвердило, что российские потребители сегодня стали более вдумчиво относиться к выбору повседневных продуктов, ориентироваться на здоровую еду.
Вопреки стараниям, люди, которые до мелочей продумывают, что есть, все равно болеют: из-за жестких ограничений в организме развивается нехватка питательных веществ. Кроме того, ощущение постоянного лишения себя чего-то вредно для психологического состояния.
Представители поколения миллениума (21–34 года) готовы переплачивать за полезные продукты. Эти люди ищут в магазинах еду с органическими ингредиентами и готовы заплатить больше.
За щепетильным стремлением просчитать норму белков и углеводов может скрываться депрессия и неуверенность в себе.
Как здоровое питание сводит вас с ума
Сегодня появляются диетологические и психиатрические исследования орторексии — навязчивой идеи питаться исключительно здоровой пищей.
Это явление впервые описал в 1970-х годах врач Стивен Бретмен, основываясь на своих наблюдениях и личном опыте.
В юности он жил в фермерской коммуне, которая выступала за защиту природы. Члены коммуны питались только экологически чистыми продуктами, выращенными на ферме.
Бретмен стал вегетарианцем, он пережевывал 50 раз каждый кусочек пищи, ел только в спокойной обстановке и только овощи и фрукты.
Ко всем, кто ел любую другую еду, например, мясо или шоколад, члены коммуны относились с презрением, поэтому контакты за ее пределами оборвались.
Автор, который вырвался из коммуны, говорит о том, что стремление быть здоровым из простой щепетильности превращается в навязчивую идею.
Люди, которые слишком увлекаются ею, со стороны начинают выглядеть странно: калькулятор калорий, пищевой дневник, непрерывный мониторинг этикеток.
Рацион планируется и расписывается на несколько дней вперед, за любое отклонение терзает чувство вины, которое доходит до отвращения к себе. Интересно, что при этом люди ощущают некую избранность.
Служители культа здорового питания ощущают свое социальное превосходство над теми, кто ест всякий «мусор».
Рацион становится очень ограниченным: сначала люди избавляются от сахара и соли, потом от всего, что содержит глютен, глутамат натрия и так далее. Потом они как одержимые выбрасывают из холодильника самые обычные продукты и пытаются вразумить членов семьи и друзей.
Как здоровое питание помогает преодолеть неуверенность в себе
В Международной классификации болезней орторексия пока не значится. Однако некоторые ученые говорят о сходстве ее симптомов с уже известными расстройствами.
Например, специалисты колледжа Бейтс (США) находят общие черты у орторексиков, людей с анорексией, обсессивно-компульсивным расстройством и некоторыми другими заболеваниями. В первую очередь это повышенная тревожность и низкая самооценка.
Специалисты из Польского Национального центра расстройств пищевого поведения и нескольких других вузов в своих исследованиях предполагали, что зацикленность на еде, скорее всего, вызвана желанием быть стройным и сексуально привлекательным.
Оказалось, что респонденты были вполне довольны своим телом. Причина «сдвига» в другом.
Люди со слишком сильной тягой к здоровому питанию чувствуют себя незащищенными, боятся трудностей и стремятся все контролировать. Самое простое — контролировать свои пищевые привычки, так жизнь становится более предсказуемой.
Полезная привычка мутирует в навязчивую идею, которая разрушает личность. Кроме того, дефицит питательных веществ в организме, вызванный жесткими ограничениями, сам по себе может привести к психозу.
В крайних случаях зацикленность на еде становится началом серьезных психических заболеваний: у человека появляется идея фикс, прием пищи превращается в ритуал, любой сбой в привычном порядке вещей вызывает раздражение.
У вас есть признаки орторексии, если:
Вы тщательно планируете каждый прием пищи, в том числе на несколько дней вперед.
Для вас всегда важнее состав, питательная ценность продукта, а не вкус.
Вы отказались от всех продуктов, кроме натуральных и органических.
Вы обдумываете вопросы своего питания в течение всего дня, даже когда сыты.
Вы считаете, что все, кто питается не так, как вы, живут неправильно.
Как не стать одержимым
Граница между действительно здоровым питанием и навязчивой идеей очень тонка. Одержимость может привести как к физическим проблемам (от выпадения зубов и волос до полного истощения организма), так и к психологическим. Человек, сам того не замечая, выстраивает вокруг себя стену: лишает себя полноценной жизни и нормального источника энергии.
Лучший выход из положения — попытаться понять причину своих страхов и работать с ними. Нужно понять, что мы не можем полностью контролировать свою жизнь — она всегда будет преподносить сюрпризы. И от этого можно получать удовольствие, а не искать защиты в холодильнике.
Кстати, идея питания по часам, как оказалось, не прошла проверку практикой: работы ученых из Института биологических исследований Солка в США показали, что человек ест в течение всего времени, когда он не спит — примерно 15 часов в сутки.