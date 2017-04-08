Как здоровое питание приводит к нервному расстройству

Люди охотно переплачивают за здоровое питание — хорошо ли это

Когда мы говорим о пищевых расстройствах, на ум в первую очередь приходят анорексия и булимия. Эти болезни входят в список признанных психических расстройств, пишет Health.mail.ru.

Давно известно: не надо отказываться от еды полностью или переедать. Нужно просто есть в меру и выбирать полезные продукты. Сегодня последнее из панацеи превращается в орудие убийства.

Все больше людей отказываются от мяса, сахара, кофеина, переходят на сыроедение, критически оценивают содержание белков и углеводов.

Исследование крупнейшей социологической маркетинговой компании Nielsen, посвященное правильному питанию и образу жизни, подтвердило, что российские потребители сегодня стали более вдумчиво относиться к выбору повседневных продуктов, ориентироваться на здоровую еду.

Вопреки стараниям, люди, которые до мелочей продумывают, что есть, все равно болеют: из-за жестких ограничений в организме развивается нехватка питательных веществ. Кроме того, ощущение постоянного лишения себя чего-то вредно для психологического состояния.

Представители поколения миллениума (21–34 года) готовы переплачивать за полезные продукты. Эти люди ищут в магазинах еду с органическими ингредиентами и готовы заплатить больше.

За щепетильным стремлением просчитать норму белков и углеводов может скрываться депрессия и неуверенность в себе.

Как здоровое питание сводит вас с ума

Сегодня появляются диетологические и психиатрические исследования орторексии — навязчивой идеи питаться исключительно здоровой пищей.

Это явление впервые описал в 1970-х годах врач Стивен Бретмен, основываясь на своих наблюдениях и личном опыте.

В юности он жил в фермерской коммуне, которая выступала за защиту природы. Члены коммуны питались только экологически чистыми продуктами, выращенными на ферме.

Бретмен стал вегетарианцем, он пережевывал 50 раз каждый кусочек пищи, ел только в спокойной обстановке и только овощи и фрукты.

Ко всем, кто ел любую другую еду, например, мясо или шоколад, члены коммуны относились с презрением, поэтому контакты за ее пределами оборвались.

Автор, который вырвался из коммуны, говорит о том, что стремление быть здоровым из простой щепетильности превращается в навязчивую идею.

Люди, которые слишком увлекаются ею, со стороны начинают выглядеть странно: калькулятор калорий, пищевой дневник, непрерывный мониторинг этикеток.

Рацион планируется и расписывается на несколько дней вперед, за любое отклонение терзает чувство вины, которое доходит до отвращения к себе. Интересно, что при этом люди ощущают некую избранность.

Служители культа здорового питания ощущают свое социальное превосходство над теми, кто ест всякий «мусор».

Рацион становится очень ограниченным: сначала люди избавляются от сахара и соли, потом от всего, что содержит глютен, глутамат натрия и так далее. Потом они как одержимые выбрасывают из холодильника самые обычные продукты и пытаются вразумить членов семьи и друзей.

Как здоровое питание помогает преодолеть неуверенность в себе