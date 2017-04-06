Женщина неожиданно потеряла сознание, но когда врачи увидели ее брюки, поняли, что она находилась на волоске от смерти

Ноги женщины отекли и воспалились. Перепуганная Джейн сразу же обратилась за медицинской помощью. Осмотрев женщину, врачи поинтересовались, во что она была одета накануне. Услышав ответ, ее отправили на операцию, пишет Marketium.ru.

Слишком узкие брюки, которые Джейн носила целый день, заблокировали свободный отток крови в ее ногах, в результате чего женщина повредила нервные окончания и икроножные мышцы. Ей пришлось пройти через четыре операции, которые оставили на ее ногах жуткие шрамы. Но самое главное то, что женщина выжила! Ведь все это время ее жизнь висела на волоске!

Врачи предупреждают: ношение чересчур узкой и обтягивающей одежды ухудшает свободный отток крови, приводит к отекам, трению и может иметь серьезные последствия для нашего здоровья! Пускай опыт этой женщины станет для нас уроком!