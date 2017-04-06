Реальная история: женщина терпела побои ради того, чтобы у ее сына был отец

Паоле Маскамбруни из Аргентины 38 лет. Она стала жертвой чудовищного преступления, которому подвергаются женщины по всему миру, – насилие в семье. Фотографии ее избитого лица моментально стали вирусными, и вот ее история…
В 2009 году Паола встретила Родриго Эдуардо Пиколини, мужчину, который работал с ней в «Аргентинских авиалиниях». Они полюбили друг друга и были счастливы. Вскоре Паола забеременела своим первым сыном. Именно в этот период Паоле открылась темная сторона личности Родриго, пишет Marketium.ru.
На втором месяце беременности у пары произошел спор. Родриго вышел из себя и бросил в Паолу бокал пива. Вскоре после этого Родриго рассердился на Паолу и укусил ее за щеку прямо посреди торгового центра. Раскаявшись в содеянном, он попросил прощения и пообещал никогда больше так не поступать с ней. Паола поверила ему и осталась с Родриго ради их ребенка. Но когда через шесть месяцев Родриго снова потерял над собой контроль, швырнул ее на кровать и ударил по лицу, Паола поняла, что эти отношения необходимо прекратить.
Паола не виделась с Родриго вплоть до дня рождения сына. Хотя они на тот момент не были вместе, он хотел присутствовать при появлении ребенка на свет. Сначала Паола обрадовалась, что он был рядом в этот важный для нее момент, но после что-то вывело Родриго из себя, и он начал крушить все, что попадалось ему под руку. Сотрудникам больницы пришлось вывести его из помещения.
Паола продолжила жить своей жизнью и постаралась выбросить из головы плохие воспоминания и самого Родриго. Вскоре у нее завязались отношения с другим мужчиной, который относился к ее ребенку Валентино, как к своему сыну. Но, к сожалению, отношения не продлились долго. Паола чувствовала себя виноватой в том, что лишает мальчика возможности видеться с отцом, поэтому, несмотря на то, как Родриго с ней обошелся, снова ему позвонила.
Родриго начал навещать сына. Они ходили вместе гулять, отец покупал ему разные вещи. Казалось, все шло хорошо – в мае 2016 Паола и Родриго даже собрались вместе поужинать. В тот вечер они обсуждали возобновление своих отношений и в итоге решили начать все с чистого листа.
Но на следующих выходных Валентино вернулся из дома своего отца со слезами на глазах. Оказывается, Родриго ударил его по лицу и в живот. “Я потребовала от него объяснений, но это только усугубило ситуацию – он вернулся разрушить мой дом. На своей машине он влетел в ворота, а затем с пистолетом в руках угрожал меня убить”, – вспоминает Паола.
Паола впервые вызвала полицию. Она разорвала отношения с Родриго и не видела его до декабря, когда узнала, что он попал в аварию на мотоцикле. Родриго утверждал, что авария помогла ему по-другому взглянуть на вещи, и теперь он наконец понял, что его жестокое поведение было просто непростительным. Он находился на грани жизни и смерти и хотел начать все сначала. Паоле показалось, что Родриго был с ней искренен, поэтому поверила ему и решила дать еще один шанс.
16 марта 2017 года Родриго вернулся домой в очень странном настроении. Он был одет с иголочки и явно пытался произвести на Паолу хорошее впечатление. Но когда она не стала комментировать его внешний вид, он настойчиво спросил ее, почему. Паола замялась, и Родриго снова пришел в ярость.
“Он запер дверь в комнату, раздел меня, схватил за плечи и толкнул в окно, разбив моей спиной стекло. Он пинал и избивал меня со всей силы, пытался меня задушить. Самое невинное из того, что он мне тогда наговорил, было “шлюха”. Я просила его успокоиться. Я хотела сказать “Родриго, пожалуйста, ты же меня убьешь!”, но он бы ответил, что именно это и собирался сделать. Избиение продолжалось два часа.
Паола пыталась сбежать, ползала по полу, кричала. Никто не услышал ее и не пришел на помощь. В какой-то момент женщина ринулась к двери и даже успела вставить в замок ключ, но он настиг ее сзади, швырнул на пол и ударил по лицу. Наконец Паоле удалось выбраться из дома, перепрыгнуть изгородь и позвать на помощь. Большинство из прохожих побоялись встать на ее защиту, но кто-то все же позвонил в полицию.
Паолу отвезли в больницу. В результате избиения у нее оказался проломлен череп, разбит нос, а все тело покрывали гематомы. Ей повезло остаться в живых. Родриго был обвинен в домашнем насилии и отправлен в тюрьму. Он обещал измениться, стать лучше, но лгал каждый раз. Паола хотела верить ему, главным образом ради сына, но это обернулось едва ли не фатальной ошибкой. Похоже, Родриго был настоящим психопатом и был не в силах ценить настоящую любовь.
К сожалению, это довольно распространенный сценарий: мужчины раскаиваются, дарят своим женщинам подарки и бросают пустые обещания. В большинстве случаев они не способны измениться, вместо этого начиная манипулировать окружающими и заставляют их поверить, что сожалеют о содеянном. Паола хочет предупредить женщин по всему миру, находящихся в подобных ситуациях. И вот ее совет: не ведитесь на ложь и уходите, пока еще есть такая возможность.
В нашем мире еще много таких мужчин, как Родриго. Тысячи женщин умалчивают о домашнем насилии и скрывают их последствия под длинными рукавами и слоями косметики. Конечно, в определенных жизненных ситуациях нужно уметь прощать, но также важно понимать, что некоторые мужчины используют это как ловушку, чтобы сделать женщин своими заложницами.
История Паолы – просто вопиющий случай, но он способен придать многим женщинам, столкнувшись с подобными проблемами, уверенности и сил в борьбе с насилием в семье.