Реальная история: женщина терпела побои ради того, чтобы у ее сына был отец

В 2009 году Паола встретила Родриго Эдуардо Пиколини, мужчину, который работал с ней в «Аргентинских авиалиниях». Они полюбили друг друга и были счастливы. Вскоре Паола забеременела своим первым сыном. Именно в этот период Паоле открылась темная сторона личности Родриго, пишет Marketium.ru.

На втором месяце беременности у пары произошел спор. Родриго вышел из себя и бросил в Паолу бокал пива. Вскоре после этого Родриго рассердился на Паолу и укусил ее за щеку прямо посреди торгового центра. Раскаявшись в содеянном, он попросил прощения и пообещал никогда больше так не поступать с ней. Паола поверила ему и осталась с Родриго ради их ребенка. Но когда через шесть месяцев Родриго снова потерял над собой контроль, швырнул ее на кровать и ударил по лицу, Паола поняла, что эти отношения необходимо прекратить.

Паола не виделась с Родриго вплоть до дня рождения сына. Хотя они на тот момент не были вместе, он хотел присутствовать при появлении ребенка на свет. Сначала Паола обрадовалась, что он был рядом в этот важный для нее момент, но после что-то вывело Родриго из себя, и он начал крушить все, что попадалось ему под руку. Сотрудникам больницы пришлось вывести его из помещения.

Паола продолжила жить своей жизнью и постаралась выбросить из головы плохие воспоминания и самого Родриго. Вскоре у нее завязались отношения с другим мужчиной, который относился к ее ребенку Валентино, как к своему сыну. Но, к сожалению, отношения не продлились долго. Паола чувствовала себя виноватой в том, что лишает мальчика возможности видеться с отцом, поэтому, несмотря на то, как Родриго с ней обошелся, снова ему позвонила.

Родриго начал навещать сына. Они ходили вместе гулять, отец покупал ему разные вещи. Казалось, все шло хорошо – в мае 2016 Паола и Родриго даже собрались вместе поужинать. В тот вечер они обсуждали возобновление своих отношений и в итоге решили начать все с чистого листа.

Но на следующих выходных Валентино вернулся из дома своего отца со слезами на глазах. Оказывается, Родриго ударил его по лицу и в живот. “Я потребовала от него объяснений, но это только усугубило ситуацию – он вернулся разрушить мой дом. На своей машине он влетел в ворота, а затем с пистолетом в руках угрожал меня убить”, – вспоминает Паола.

Паола впервые вызвала полицию. Она разорвала отношения с Родриго и не видела его до декабря, когда узнала, что он попал в аварию на мотоцикле. Родриго утверждал, что авария помогла ему по-другому взглянуть на вещи, и теперь он наконец понял, что его жестокое поведение было просто непростительным. Он находился на грани жизни и смерти и хотел начать все сначала. Паоле показалось, что Родриго был с ней искренен, поэтому поверила ему и решила дать еще один шанс.