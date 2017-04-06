Вау! Хотите получить все для идеального весеннего макияжа? Участвуйте в розыгрыше от еssence!

Уже хотите все это себе? Тогда участвуйте в розыгрыше! Для того чтобы принять участие в розыгрыше вам надо прислать письмо с пометкой „essence“ на электронный адрес viktoria@krasotka.ee. В письме напишите, без чего не обходится ваш ежедневный макияж. Победительницу выберем 17 апреля и свяжемся лично. Также укажите в письме ваши контактные данные (имя/ фамилия и телефон). Желаем всем удачи!

А пока идет игра можете ознакомиться с вашим возможным подарком поближе (фото смотрите в галерее):

Тушь для ресниц Volume stylist 18h curl&hold

Черная тушь обладает кремовой текстурой и содержит воск, благодаря чему она эффектно завивает ресницы и придает им стойкий объем.

Блеск для губ Shine shine shine

Новая серия блесков от essence обеспечивает особый эффект влажных губ и потрясающее сияние. Предлагается широкий выбор цветов, начиная от оттенков nude и заканчивая интенсивными красными и сиреневыми тонами.

Сверхточный лайнер для век Essence super precise eyeliner

Лайнер для век с невероятно тонким кончиком позволяет создавать как тонкие изящные линии, так и более выразительные широкие стрелки.

Консилер Camouflage full coverage

Благодаря своей жидкой кремовой текстуре и высокому уровню пигментации этот стойкий консилер успешно маскирует темные круги под глазами и прочие дефекты кожи. Естественный макияж позволит вам выглядеть отдохнувшей.

Гель для бровей Make me brow

Цвет, объем и форма - 3 в 1! этот гель содержит микроволокна, которые заполняют пространство между волосками, обеспечивая идеальную форму и объем.

Палетка Essence eye&face palette

Наконец-то превосходно сочетающиеся тени, румяна и хайлайтер встретились в одной удобной коробочке. Эта палетка станет вашим незаменимым помощником и дома, и в поездке!

Составьте собственную must-have палетку! Essence my must-haves eyeshadow palette, shades 16 dare to wear!, 14 purple clouds, 06 raspberry frosting, 05 cotton candy:

Палетка из четырех тонов на ваш вкус. Просто выберите свои любимые оттенки теней и воспользуйтесь специальным щелчковым механизмом, позволяющим легко комбинировать тени в палетке.

Лак для ногтей Glow & care с эффектом сияния

Новая серия лаков для ногтей от essence укрепляет и защищает ногти от воздействия внешней среды. Тонированные лаки придают ногтям мягкий блеск и легкий эффект сияния. В состав входит полезное масло кукуи.

Лак Essence colour boost high pigment nail paint

Новые лаки для ногтей от essence с сильной пигментацией представлены в суперинтенсивных и пастельных тонах. То, что нужно перед летним сезоном! Блестящая формула обеспечивает превосходный результат даже при нанесении в один слой.

Пудра-бронзатор Luminous matt

Шелковистая сияющая текстура матовой пудры-бронзатора придает вашей коже освежающий оттенок, напоминающий естественный загар.