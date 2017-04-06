Как почистить стиральную машину: полезные советы

Без стиральной машинки практически невозможно представить себе повседневную жизнь хозяйки. Ведь она заметно облегчает нашу жизнь, не требуя усилий на ручную стирку. Но бывают ситуации, когда накопившаяся грязь, мусор и жесткая вода выводят из строя нашу помощницу, иногда в самый неподходящий момент. Как почистить стиральную машину автомат, не прибегая к услугам мастера и не тратя лишнее время? Для начала разберись в причинах, пишет Lady.tochka.net.

Как почистить фильтр в стиральной машине

Очень часто "ремонт" машинки, за который мастер готов потребовать немалую сумму, сводится всего лишь к очистке засорившегося сливного фильтра.

Для этого нужно открыть крышку фильтра на передней панели стиральной машинки в самом низу. Но имей в виду, перед тем как почистить фильтр стиральной машинки, нужно подставить миску под шланг, потому что из него потечет вода.

Процедура может быть немного грязной, а потому приготовь перчатки и салфетки. Далее открой пробку, освободи фильтр от накопившегося мусора, протри насухо и снова плотно закрой пробкой.

Чистить фильтр желательно 1 раз в месяц, в зависимости от частоты и объемов стирок.

Как почистить стиральную машину лимонной кислотой

Из-за некачественной водопроводной воды отложения солей на трубке электронагревателя могут стать причиной полной остановки машины. Чтобы этого не произошло, желательно делать профилактическую очистку тэнов 2-3 раза в год при помощи лимонной кислоты.

Для этого возьми 60 или 100 г лимонной кислоты в зависимости от объемов твоей стиралки. Всыпь лимонную кислоту в основной отсек для стирального порошка. Выбери режим стирки с максимальной температурой 90-95°C, например, для отбеливания или вываривания, и запусти машину.

Периодически следи за поведением машинки во время цикла стирки. Если на нагревательных элементах и барабане твоей стиралки накопилось много накипи, то под воздействием лимонной кислоты она будет отваливаться довольно крупными кусками, которые могут засорить фильтр. Если машина гудит или отключается при сливе воды, то следует ее остановить, очистить сливной фильтр, а затем снова включить, чтобы она закончила процесс.

После того как ты почистила стиральную машину лимонной кислотой, проверь барабан и резиновые детали на предмет кусочков накипи.

Как вычистить стиральную машину от грязи в отделе для порошка и моющих средств

Многие хозяйки даже не подозревают, что в отделе для порошка и моющих средств накапливается грязь, которую также следует периодически чистить и удалять. Ведь, по идее, это место со стиральным порошком должно быть самым чистым и продезинфицированным во всей машинке.

На самом деле это не так, и в таких "закромах" можно встретить черные пятна, неприятный запах и даже плесень. И все эти "прелести" попадают в твое белье на всех этапах стирки и полоскания.

А потому важно периодически доставать эту емкость, которая, кстати, легко вытаскивается из машинки. Почистить и вымыть ее при помощи щетки или ершика, затем протереть насухо и вернуть на место.