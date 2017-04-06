Десять вещей, которых не делают зрелые мужчины

Видимо, зрелость – это специальный уровень (как в игре), который позволяет жить в грубых и жестких условиях, но не сбиваться с пути. Для мужчин это состояние имеет первостепенную важность, ведь они ведут за собой весь мир, передает Lady.tochka.net.

Мужчины, если вы делаете хоть одну вещь из этого списка, возможно, вам пора пересмотреть свою жизнь. Пришло время повзрослеть!

1. Зрелые мужчины не ставят вечеринки на первый план

Да, они знают, что такое обязанности: работа важнее тусовки с друзьями. Для веселья всегда есть подходящее время и место. Поэтому вечером они не покупают крепкий алкоголь, зная, что на завтра назначена важная встреча. Уметь расставлять приоритеты между работой и отдыхом – это важно.

2. Для них друзья не имеют такой важности, как спутница жизни

Зрелый мужчина относится к своей женщине, как к королеве. Он ценит ее компанию и знает, что никто не может с ней соперничать. Можно ли заставить жену чувствовать себя второстепенной? Конечно, нет.

3. У них никогда не происходит обесценивание родителей

Скучать по матери или отцу – это нормально. Прилагать усилия к общению с ними – тоже. Зрелые мужчины понимают, что воспитание – это трудная штука. И они безгранично благодарны родителям (и доказывают это поступками!) за то, какую работу те проделали.

4. Они не пытаются никого впечатлить

Личные цели, мечты и стремления – вот что круто. Зрелый мужчина сам устанавливает стандарты для достижения успеха. Он не пытается тратить жизнь, пытаясь произвести на кого-то впечатление. Жизнь – это его исключительная ответственность.

5. Они контролируют свои эмоции, особенно негативные

Это люди, которые прибегают к интеллектуальному или аналитическому подходу решения проблем. Они не позволят чувствам или эмоциям брать верх. Все проблемы решаются с умом, ведь ясно же, что приступ ярости может привести к печальным последствиям.

6. Они не накапливают проблемы

Откладывать дела – плохая идея. Зрелые мужчины с ними борются по мере поступления: не откладывают их на завтра или на никогда. При этом работает принцип “я решаю сначала одну проблему, а потом вторую”.

7. Они не отказываются от своих обязанностей

И даже не делегируют их. Эти люди никого не винят, а смело признают свои неудачи и недостатки. Ведь они знают, что неудача сегодня – это возможность стать лучше завтра.

8. Они не живут от выходных до выходных

Ведь зрелые мужчины понимают, что ценность несет каждый день. Каждая минута неповторима и предоставляет много возможностей. Они знают, что тяжкий труд – это гарантия роскоши в будущем.

9. Для них количество друзей не имеет значения

Так, зачем приобретать огромное социальное окружение? Нужны только те люди, на которых можно положиться. Необходимости в списке малознакомых людей действительно нет.

10. Для них планы – не глупости

Зрелые мужчины имеют дальний прицел. Они не просто живут тут и сейчас. Они не действуют импульсивно, не думая о последствиях. А думают о будущем, стремятся реализовать мечту и добиться поставленных целей. Амбиции и детали – это важно.