99% людей не знают про этот шанс избавиться от черных точек!

Грязь тут совершенно не при чем, равно как и работа ваших внутренних органов!

Lifter сейчас расскажет вам один простой секрет избавления от угрей на коже лица. Обязательно поделитесь им с друзьями!

Итак, вам понадобятся только:

1 чайная ложка лимонного сока;

1 чайная ложка пищевой соды.

Вот что надо делать:

1. Сначала смешайте два ингредиента вместе. Мешайте до тех пор, пока не получится абсолютно однородная масса. На выходе должно получиться что-то вроде густой сметаны.

2. Умойте лицо горячей водой и насухо его протрите. Это поможет очистить кожу и раскрыть поры.

3. Нанесите смесь на лицо мягкими втирающими движениями при помощи косметической кисти или обычной зубной щетки.

4. Оставьте так на 15 минут.

5. Затем смойте раствор теплой водой - но не горячей! Горячая вода все испортит!

6. Потом просто нанесите на лицо свой привычный увлажняющий крем.

Если повторять эту процедуру хотя бы раз в неделю, результат вы заметите через месяц, то есть уже после четвертого использования!

Важно также подчеркнуть, что впредь черные точки будут появляться реже, поскольку раствор, который вы будете втирать, обладает мощным антибактериальным эффектом!