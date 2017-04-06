Три вещи, которые мужчины хотят, чтобы вы знали во время секса

Они обеспокоены тем, что вы думаете об их телах

Множество женщин признаются, что нервничают из-за несовершенств своего тела во время секса. Но мужчинам все равно, какая у вас форма груди или, что на ваших ногах небольшая щетина. Они не беспокоятся и даже не думают об этом. Если они занимаются сексом с вами, вы выглядите потрясающе.

Однако мужчины довольно застенчивы относительно собственной внешности. Речь идет о том, насколько велико их мужское достоинство.

В исследовании 2015 года Британского журнала урологии большинство опрошенных мужчин были уверены, что их пенис меньше, чем был на самом деле. Поэтому парни могут немного напрягаться по этому поводу.

Они так же хотят объятий, как и вы

Они любят душевные объятия. Исследование, проведенное «Архивами сексуального поведения» (Archives of Sexual Behavior), показало, что мужчины считают объятия более важными, чем секс в отношениях. Поэтому укройтесь теплым одеялом и прижмитесь к нему покрепче – это лучшее проявление любви для него.

У них и у вас больше общего в сексе, чем вы думаете

Мужчины — не сексуальные маньяки. И их ум не всегда забит грудью, попой и влагалищем. Парни тоже испытывают эмоции, просто проявляют их по-разному. В то время, как женщины распишут тираду о том, что они чувствуют по отношению к мужчине. Парни могут быть способны лишь на краткое: «Ты мне очень нравишься». Это предложение может показаться вам скучным и коротким, но оно говорит о многом.

Мужчины такие же сложные и эмоциональные, как и женщины. Просто не выражают это по-разному.