Три утренние процедуры, с которых стоит начинать свой день

Стакан теплой воды

Многие знают, как важно возобновлять питьевой баланс после сна, но не все следуют простом правилу. После того, как проснулась, налей полный стакан теплой воды и добавь туда дольку лимона или просто выдави немного лимонного сока. Пей небольшими глотками за 20 минут до еды, пишет Ivona.bigmir.net.

Вода приводит в норму пищеварительную систему. Подготавливает организм к приему пищи. Улучшает обмен веществ и способствует похудению. Очищает печень. В лимонном соке содержится большое количество микроэлементов (кальций, фосфор, натрий, калий, магний, железо), а также витаминов группы B и С.

Масло перед едой

За 10 минут до завтрака попробуй выпить чайную ложку льняного, оливкового или тыквенного масла. Это отличное средство для детокса. Масло выведет из организма все лишнее, так что за несколько месяцев ты сможешь похудеть на 2-5 кг, не прилагая больше никаких усилий.

Мед за завтраком

Во время завтрака или после, уже с чаем, съешь чайную ложку меда и запей водой. Мед должен быть натуральный. Мед – это источник витаминов и микроэлементов. В нем содержится большое количество фруктозы и глюкозы, которые дают организму энергию, способствуют улучшению мозговой деятельности и повышению работоспособности.