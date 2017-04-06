Десять интересных способов использования сухого шампуня

Для текстурирующего эффекта

Многие голливудские стилисты используют сухой шампунь, чтобы добиться идеальной укладки “пляжные волны“. Для этого тебе просто нужно нанести средство на корни, затем совсем немного по всей длине волос. После этого накрутить прядки на плойку.

Для объема прически

О магическом действии сухого шампуня ты точно знаешь, но что происходит с волосами, когда использовать его на чистую голову? Все очень просто – он становится чем-то вроде пенки и придает локонам дополнительный объем, пишет Ivona.bigmir.net.

Для стайлинга укладки

Этот совет подойдет девушкам с короткими волосами. Для того, чтобы сделать простую и стильную укладку, тебе нужно распылить немного средства на пальцы, затем взять прядку и сформировать ее. И повторять процедуру, пока не получится так называемая укладка перышками.

Для стойкости прически

В том случае, если у тебя закончился лак для волос, а укладка требует фиксации, можно воспользоваться сухим шампунем. Он, конечно, не обладает “цементирующими“ свойствами лака, но поможет придать прическе статическую форму.

Для исправления ошибок

Если ты слегка переборщила со спреем с блестками или нанесла на волосы много масла, то исправить положение опять же может сухой шампунь. Он абсорбирует излишки средств, пока ты будешь собираться.

Для ухода за бровями

В наши времена, когда бровям придается чуть ли не первостепенное значение, относится к этой части своего лица неряшливо – преступление. Советуем распылить сухой шампунь на щеточку и причесать брови. Мало того, что они будут выглядеть более ухоженно, так еще и станут визуально гуще (все благодаря крахмалу, содержащемуся в средстве).

Для маскировки отросших корней

Все мы не безгрешны, и отросшие корни – это то, что происходит с нами пусть не регулярно, но частенько. Если у тебя нет времени покраситься, значит, воспользуйся простым трюком – нанеси сухой шампунь на корни. Так как сейчас существует множество вариантов средства всех цветов радуги, тебе долгое время удастся обманывать окружающий.

Для гигиены

Сухой шампунь может стать альтернативой дезодоранту. Мы предупреждаем: он не предназначен для устранения неприятного запаха и борьбы с обильным потоотделением, поэтому использовать его стоит крайне редко. Благодаря все тем же крахмалам, шампунь подсушивает кожу и действительно неплохо пахнет.

Для борьбы с натираниями

В большинстве сухих шампуней содержится такое поглощающее вещество, как тальк. Он способен устранить неприятные ощущения от натирания кожи ступней. Не менее полезен он для тех, кто страдает от трущихся друг об дружку ног.

Для уменьшения статики

Девушки, которые используют пластмассовые гребни или носят одежду с высоким содержанием синтетики, точно знают, что такое электризующиеся волосы. Сухой шампунь поможет “унять“ непослушные волоски.