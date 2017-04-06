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Ученые выяснили, как материнский голос влияет на недоношенных детей

Krasotka.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: SCANPIX.

Американские исследователи провели анализ нескольких работ ученых, которые рассказывают о малышах, рожденных раньше положенного срока, и выяснили, что звук маминого голоса оказывает позитивное влияние на их развитие – дети чувствуют себя более уверено, даже если голос звучит из записывающих устройств.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Paediatrica.

Для проведения анализа были взяты 15 исследований с историей о 512 недоношенных малышей. Выяснилось, что когда младенцы слышат мамин голос, это влияет на их физиологическую и поведенческую стабилизацию, пишет Lady.obozrevatel.com.

"Состояние недоношенных младенцев становится более стабильным, когда матери говорят с ними и поют им, что потенциально может принести пользу при созревании автономной нервной системы", - комментирует результаты исследования ведущий автор Мануэла Филиппа.

Она отмечает, что эти результаты являются призывом к врачам, поддерживать голосовой контакт между родителями и недоношенными младенцами.

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