Ученые выяснили, как материнский голос влияет на недоношенных детей

Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Paediatrica.

Для проведения анализа были взяты 15 исследований с историей о 512 недоношенных малышей. Выяснилось, что когда младенцы слышат мамин голос, это влияет на их физиологическую и поведенческую стабилизацию, пишет Lady.obozrevatel.com.

"Состояние недоношенных младенцев становится более стабильным, когда матери говорят с ними и поют им, что потенциально может принести пользу при созревании автономной нервной системы", - комментирует результаты исследования ведущий автор Мануэла Филиппа.

Она отмечает, что эти результаты являются призывом к врачам, поддерживать голосовой контакт между родителями и недоношенными младенцами.