Ученые выяснили, как материнский голос влияет на недоношенных детей

Американские исследователи провели анализ нескольких работ ученых, которые рассказывают о малышах, рожденных раньше положенного срока, и выяснили, что звук маминого голоса оказывает позитивное влияние на их развитие – дети чувствуют себя более уверено, даже если голос звучит из записывающих устройств.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Acta Paediatrica.
Для проведения анализа были взяты 15 исследований с историей о 512 недоношенных малышей. Выяснилось, что когда младенцы слышат мамин голос, это влияет на их физиологическую и поведенческую стабилизацию, пишет Lady.obozrevatel.com.
"Состояние недоношенных младенцев становится более стабильным, когда матери говорят с ними и поют им, что потенциально может принести пользу при созревании автономной нервной системы", - комментирует результаты исследования ведущий автор Мануэла Филиппа.
Она отмечает, что эти результаты являются призывом к врачам, поддерживать голосовой контакт между родителями и недоношенными младенцами.