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Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть

Krasotka.ee
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Лосось | ФОТО: Scanpix

В частности, ученые высказались о том, что промывка не нужна для готовки блюд из курятины.

«Во время ополаскивания проточной водой патологические микроорганизмы не смываются, а наоборот, распыляются вокруг, попадая с брызгами еще и на поверхность раковины или посуды, в которой мыли курицу», - отметили они, пишет Medikforum.ru.

По словам инфекционистов, готовя курицу, нужно позаботиться, прежде всего, о качественной термообработке. По их словам, куриное мясо нередко содержит бактерии сальмонеллы, которые погибают только при температуре свыше 165 градусов по Цельсию.

Помимо курятины, врачи рекомендовали отказаться от привычки мыть перед приготовлением филе рыбы, а также яйца.

«Яйца, перед тем, как поступить в продажу, опыляются специальным веществом, которое блокирует распространение бактерий и микроорганизмов. После мытья эта антибактериальная защита у яиц полностью смывается», - пояснили специалисты.

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