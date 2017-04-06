Письмо читательницы: я влюбилась в сына моего крестного отца

«Я запуталась в себе и в жизни. Мне 22, выучилась, имею хорошую работу, имею много друзей и родители довольны мною, но не могу найти своего человека. Сейчас живу с парнем, ему 24, вроде и хороший, вроде и заботиться, но я с ним тоскую, мне с ним не интересно. Я более энергичная по жизни. Все на грани развала, живем с ним в разных комнатах, хотя он и очень любит меня, но я его не люблю. Уже даже квартиру ищу, чтоб съехать, передает Клео.

И тут появился он... Он сын моего крестного отца, я знаю его всю свою жизнь, он мне заменил брата, которого я никогда не имела. 5 лет не видела его, был на заработках, а когда встретились лично, порвало крышу обоим. И все бы хорошо, но боимся мнения родителей, видимся тайно, так как ему 40. Он в разводе, есть дочь на 5 лет младше меня. Его ко мне тянет сильно, как и меня к нему, но боится, что я очень юная, и он мне жизнь испортит. То говорит, разница большая, что мне нужен жених молодой. А то говорит, что понимает, чего выбирают молодую жену. То говорит, что влюбляется. Знакомит с друзьями. Странно себя ведёт, как по мне.

Я, конечно, еще молодая и не все видела и знаю... и боюсь влюбится или привязаться к нему… не знаю что делать».