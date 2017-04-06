Опрос показал, какой должна быть женская грудь

Оказалось, почти 54% мужчин и более 60% женщин считают идеальным средний размер женской груди. Лишь треть опрошенных (более 35% мужчин и 30,5% женщин) назвала идеальной большую грудь. В свою очередь, маленькую грудь выбрали 11% мужчин и 9% женщин, пишет Meddaily.ru.

При этом 70% опрошенных заявили, что они довольны тем, как выглядит грудь текущего сексуального партнера. 21% дали нейтральную оценку. И только 9% выразили недовольство. К тому же, более 55% женщин, участвовавших в опросе, сказали, что они вполне довольны свои размером груди.

По мнению психологов, проведенный опрос доказывает: удовлетворенность партнеров друг другом в большей степени зависит от их взаимоотношений, а не от того, насколько тело одного партнера соответствует идеалам второго человека.