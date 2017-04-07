Веселые будни в двуязычной семьe

Когда мы только начали встречаться с Алексеем, то я пыталась настроить его на такой лад, чтобы он быстро выучил эстонский. Немалую роль в этом сыграл и некий ложный стыд перед окружающими, потому что когда журналисты заинтересовались спортсменом Алексеем Будылиным, то он не мог себя выразить на чужом языке. Изучение языков шло у Алексея не так гладко, как у меня, и как-то само собой нашим языком общения стал русский. Сегодня я читаю и пишу на русском свободно и, наверно, даже лучше, чем он!

Меня немного удивили мои родители, которые между собой обсуждали русскую литературу и чьи друзья были в основном русскоязычные – они были уверены, что моим избранником окажется хороший эстонский мальчик. Но вскоре стало ясно, что все уже решено, это Алексей, и они смирились с моим выбором.

Когда родилась дочь Малена, как-то само собой решилось и то, что с детьми будет каждый из нас говорить на своем родном языке. Так и получилось, что Алексей укладывал куклы с дочкой спать под русские колыбельные, а я читала народные сказки на эстонском. Поскольку мама в основном проводит время с ребенком, да и уезжал Алексей часто, то дочь заговорила на эстонском. И вопреки предупреждениям горе-специалистов (якобы двуязычные дети заговорят позже) довольно рано. Мы с Алексеем четко следили за тем, чтобы не говорить «кашу», как делают многие, когда полпредложения на одном, а вторая половина - на другом языке.

В полтора года Малена стреляла целыми предложениями и была страшная болтушка. Примерно в два произошел щелчок, и она вдруг заговорила на довольно хорошем русском – как будто копила в себе словарный запас, чтоб в один прекрасный день выплюнуть его. Конечно, шипящие буквы прижились не сразу, но все-таки без проблем. И все же где-то до восьми лет дочка отвечала папе только на эстонском, видимо, ей было так удобней.

Помню веселую историю из поездки на турецкий курорт, где отдыхало много россиян. Алексей и Малена пошли вместе в баню и болтали о своем. Алексей спрашивает по-русски, ребенок отвечает на эстонском. Русские слушали-слушали да и не удержались: «Чего этот ребенок говорит, ну ни одного слова не понять?!»

Развитию мировоззрения и языков нашей дочери способствовало то, что с эстонскими бабушкой-дедушкой она прошлась по всем музеям, театрам и объездила все города Эстонии, а с русскими бабушкой-дедушкой играла во всевозможные игры начиная с построек из мебели и заканчивая скаканиями на диване.

Сегодня 15-летняя девушка болтает свободно на обоих языках и, несмотря на презрение к чтению книг, ее словарный запас богаче, чем у некоторых ровесников. Только писать на русском ей пришлось учиться вместе с другими в школе с самых азов. И все же благодаря школе и нашему немного кособокому обществу у нее сложилось понятие, что быть эстонцем это хорошо, а русским – не так хорошо. Даже при том, что отец ее – довольно популярная среди эстонцев личность. Меня это огорчает.

С владением языка трехлетнего Александра дела обстоят чуть по-иному. Хотя мы придерживаемся все тех же правил с Алексеем, русский язык дается ему трудней. На эстонском Сассь говорит много, а на русском начал после 2,5. Его первое предложение на русском заставило меня прыгать от радости: «Мама, смотли, какая масина!» В то время как Малена болтала словно маленькая русская девочка, у Сасся чувствуется акцент. Посмотрим, как будет дальше, но я абсолютно уверена, что он также будет в совершенстве владеть двумя языками.

Зато с изобретательностью у него проблем нет. Играя с блестящими трофеями папы, он их переименовал в «кубокас» (кубок, русск. + karikas, эст.).