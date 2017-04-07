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Instagram спасает подростков от депрессии

Krasotka.ee
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Телефон. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Специалисты из Университета Левена изучали связь между использованием соцсетей и благополучием подростков. Участники исследования заполняли опросники. Они отвечали на вопросы о социальных сетях (Facebook, Snapchat, Instagram), депрессивных симптомах, удовлетворенности жизнью и одиночестве, рассказывает The Hindustan Times.

Опросы проводились с перерывом в 6 месяцев. Исследователи обнаружили корреляцию между использованием Instagram и близостью добровольцев с друзьями (ощущением, что друзья их ценят и любят) 6 месяцев спустя. А это, в свою очередь, оказалось связано со снижением уровня депрессии, пишет Meddaily.ru.

При этом ранее сотрудники Университете Эссекса установили: социальные сети негативно влияют на подростков. В исследовании приняли участие 3500 добровольцев в возрасте от 10 до 15 лет. Специалисты обнаружили, что активные пользователи социальных сетей чаще были недовольны своей внешностью и ссорились с родителями по сравнению с теми, кто соцсетями не пользовался.

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