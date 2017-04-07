Пост матери в соцсети спас жизнь ее ребенку

Кристина была на 35-й неделе беременности, когда у нее внезапно стало сильно чесаться все тело, особенно ладони и подошвы. Зуд был такой сильный, что она не могла спать ночью, а расчесы на коже начали кровоточить. Не выдержав, Кристина написала пост об этом на своей странице в Facebook. Подписчики-женщины предупредили ее, что это может быть симптомом холестаза беременных – редко встречающегося и мало известного широкой публике осложнения второй половины беременности, связанного с нарушением работы печени и застоем желчи. Это состояние опасно в первую очередь не для матери, а для плода: примерно в 15% случаев возможен летальный исход, пишет Deti.mail.ru.

Кристина немедленно обратилась за медицинской помощью, и диагноз, «поставленный» будущей маме пользователями Facebook, был подтвержден. Врачи приняли решение индуцировать роды на 37-й неделе, чтобы снизить риски для здоровья ребенка. 28 марта Кристина благополучно родила здоровую девочку, которую назвали Лекса Рэй.

«Когда я в первый раз взяла свою прекрасную малышку, все, о чем я могла думать, было "А что, если бы…?"» – рассказала Кристина Today.com.

Что, если я бы не написала об этом в Facebook? Что, если бы никому не пришла в голову мысль о холестазе? Я думала о том, что обязательно нужно рассказать об этом другим женщинам. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то из них попал в такую ситуацию.

И в тот же день Кристина описала в Facebook все, что с ней случилось, предупредив будущих мам о том, чтобы те немедленно обращались к врачу, если почувствуют похожие симптомы. «Не игнорируйте это состояние, оно может стоить жизни вашему малышу», – обращается к беременным Кристина.

С тех пор пост набрал 11 тысяч «лайков», более 25 с половиной тысяч публикаций, а также почти 4 тысячи комментариев, в которых женщины благодарят Кристину за предупреждение и делятся своими историями.