Анна Седокова сделала откровенное признание накануне родов

«С каждым днем во мне все больше перемен, и я чувствую, как вместе с моим телом меняется жизнь вокруг, — рассказала Анна. — Я стала медленной, очень медленной. Словно IPhone 3. Как будто мой мощный процессор в голове, придумывающий 1001 идею в минуту, заменили на старинный, и я пытаюсь как-то его ускорить: честно, но пока все мимо. Я сейчас самый смешной персонаж во Вселенной! Все забываю, все пропускаю, плачу, смеюсь без повода, ругаюсь, мирюсь… Местная сумасшедшая!»

Открыто говорить о своей беременности Анна, которая находится сейчас на девятом месяце, стала только к концу зимы. И если еще не так давно певица старательно прятала округлившийся живот от любопытных взглядов, то сейчас она ежедневно с гордостью демонстрирует его. На днях, к примеру, Анна запечатлела себя в коротком спортивном топе и мини шортах, оголив при этом изменившуюся фигуру, передает Deti.mail.ru.

Учитывая, что у Седоковой в самом разгаре третий триместр беременности, артистка выглядит просто замечательно. Поклонники отметили, что Анне удается поддерживать стройную фигуру даже в интересном положении.

Днем ранее певица спровоцировала слухи о том, что получила предложение руки и сердца. Артистка опубликовала в социальных сетях фото, на котором она позирует с кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты поспешили поздравить Седокову. Правда, раскрывать все «карты» она пока не торопится, и на вопросы о помолвке или тайной свадьбе не отвечает.

О предполагаемом женихе Анны известно немного. Личность таинственного кавалера раскрыла бывшая свекровь певицы, мама Максима Чернявского. По ее словам, избранника Седоковой зовут Артем и ему 25 лет. Некоторое время назад она подтвердила, что Анна с новым возлюбленным намерены в ближайшее время сыграть свадьбу.