Пять вещей, которые мужчины ненавидят в одиноких женщинах

И пока в журналах о том, что мужчинам не нравится в женщинах, пишут одно, у самих мужчин есть собственный список того, что их отталкивает в женщинах. Вот пять основных моментов из этого списка:

1. Женщины странные и саботируют свидания еще до их начала. Мужчин раздражает, когда женщина не отвечает на звонки или сообщения, когда в последнюю минуту все отменяет, когда сильно опаздывает, или не делает то, что обещала. Мужчина просто хочет уважения к себе, своему времени и прилагаемым усилиям, пишет, пишет Trylulove.ru.

2. Одинокие женщины уж слишком независимые. Не то чтобы мужчины жаждут вернуться в каменный век, но они хотят иметь возможность для небольшого рыцарства без вашего «я могу все сделать сама».

3. Они торопят отношения. Если ваши биологические часы тикают так громко, что заглушают разговор за ужином, мужчина это заметит и сбежит. Так же как и когда вы постоянно переживаете, к чему приведут ваши отношения и не наслаждаетесь тем, какие они сейчас.

4. Они хотят хорошего парня, а встречаются с плохими. Хорошим парням просто надоедает слушать, как вам постоянно попадаются только эгоисты и мудаки. «Значит его селфи топлес в Фейсбуке не подсказало тебе, что он больше любит себя, чем тебя?» — спрашивает 33-летний хороший парень.

Вместо того, чтобы винить весь мужской род за дефицит хороших парней, посмотрите на себя. Мужчинам не нравятся девушки, которые говорят, что не осталось хороших парней, не понимая, что проблема в них самих.

5. Они обращаются со своим домашним животным как с любимым человеком. Мужчин сильно раздражает, когда вы постоянно говорите, что обожаете свою собаку или кошку.