Девяносто процентов людей выходит замуж в неправильном возрасте

Если кратко, то ученые из Университета штата Юта во главе с профессором Николасом Вулфингером, провели исследование и выяснили: в идеале связывать себя узами брака должны люди в возрасте между 28 и 32 годами, пишет Lifter.com.ua.

Именно к концу своих 20-х годов мы становимся по-настоящему зрелыми, спокойными, рассудительными и готовыми к отцовству и материнству.

Кроме того, статистика показывает, что самыми долговечными оказываются как раз браки, которые были заключены в зрелом возрасте. Если вы женитесь или выходите замуж в период «около 30», у вас будут наименьшие шансы на развод по сравнению с другими возрастными группами.

Вулфингер объясняет: «Каждый «недостающий» до 28 год, равно как и каждый «лишний» после 32, увеличивают вероятность разводов на 5%. Почему так? У нас есть теория. Более молодые люди вынуждены заниматься строительством одновременно и карьеры, и брака, и большинство из них просто не выдерживают такого давления. Что касается людей после 32, то они, вероятно, уже обладают недостаточно гибким характером, чтобы иметь возможность адаптироваться к нуждам партнера».

Исследование было опубликовано Институтом семейных исследований. Его эксперты называют еще одну важную причину, почему «зрелые» браки оказываются стабильнее прочих: «Те, кто женится ближе к 30, имеют лучшие экономические условия. Не секрет, что значительная часть семей разваливается из-за финансовых разногласий».