Четыре причины, почему мужчины боятся любви

Этот страх может проявляться на разных этапах отношений, и очень важно понимать такие чувства мужчины, пишет Soulpost.ru.

Постарайтесь, чтобы это не заставило вас чувствовать себя неуверенно или нетерпеливо. Если вы думаете, что ваш партнер боится любви, постарайтесь открыто поговорить с ним об этом. Так вы сможете выяснить, что…

1. Любовь заставляет мужчину чувствовать себя слабым

Общественные стереотипы вообще не позволяют мужчинам давать слабину. Мужчины боятся быть уязвимыми, боятся отказа.

Услышать отказ от девушки — это полный провал для них. Они чувствуют отказ на более глубоком уровне, чем женщины, и это заставляет их бояться рисков, связанных с любовью. В нашей культуре все еще ожидается, что мужчины добиваются женщину, и что у женщины есть два варианта: принять его предложение или отказать ему. Это предполагает, что мужчина показывает свои чувства и порой получает отворот-поворот.

А это может навредить его самооценке и усилить разные личные комплексы. Вы можете замечать, что как только ваши отношения выходят на следующий уровень, он закрывается и отдаляется эмоционально — чтобы защитить себя, потому что чувствует себя уязвимым.

Постарайтесь быть терпеливой и показать ему, что он может верить вашей любви.

2. Со счастьем появляется и риск испытать боль

Все слышали выражение: «Чем выше летаешь, тем больнее падать». Мужчины могут бояться любви, потому что обратная сторона большой любви — большая потеря. Он знает, что если будет сильно вас любить, есть риск, что что-то пойдет не так, и он перенесет сильную боль.

Да, мужчины тоже боятся расставаний и тоже могут остаться с разбитым сердцем. Так что лучше избегать всего, чем страдать. Но избегая риска боли, они избегают и настоящего счастья.

3. Отношения заставляют мужчину повзрослеть

Быть в отношениях — значит заботиться о ком-то еще, кроме себя, это дополнительная ответственность. Поэтому не требуйте от него сразу многого. Тем более, если вы изначально видели, что он к этому не готов, то и потом не нужно резко говорить, что ему пора повзрослеть. Дайте ему время и свою поддержку.

Иногда мужчины боятся, что если они начнут серьезные отношения, им придется отказаться от каких-то своих интересов и увлечений, что женщина заставит его забыть о друзьях. Тогда вы напротив — поощряйте его встречаться с друзьями, провожайте его и проводите время со своими подругами. Проводить время раздельно полезно для ваших отношений.

4. Личные комплексы

Многие мужчины считают себя недостойными любви из-за скрытых комплексов, с которыми они живут всю жизнь. Это может брать начало с родительской критики, когда он еще был ребенком, может его часто стыдили за что-то, может он был не таким успешным, как старшие братья и сестры. В итоге он считает себя ущербным и не стоящим чьей-то любви.

Будьте ему поддержкой, заверяйте в своей любви, прощайте его неуверенность.